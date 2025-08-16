Karşılaşmaya hızlı başlayan Katalan ekibi, 7. dakikada Raphinha'nın golüyle öne geçti. 23. dakikada Ferran Torres farkı 2'ye çıkarırken, ev sahibi Mallorca kısa süre içinde iki kırmızı kart gördü. 33. dakikada Morlanes ikinci sarı karttan oyun dışında kalırken, 39. dakikada Vedat Muriqi VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı.

Maçın ikinci yarısında Barcelona topa daha fazla hakim olmasına rağmen uzun süre gol bulamadı. Ancak 90+4'te sahneye çıkan genç yıldız Lamine Yamal, attığı golle skoru 3-0 yaptı ve galibiyeti perçinledi.

Bu sonuçla son şampiyon Barcelona sezona 3 puanla giriş yaptı. Ligin 2. haftasında Barcelona, Levante'ye konuk olacak. Mallorca ise sahasında Celta Vigo ile karşılaşacak.