PODCAST CANLI YAYIN

12 Dev Adam 3. oldu! Türkiye - Çekya: 79 - 65 | MAÇ SONUCU

Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa’da sahneye çıkan A Milli Basketbol Takımı, üçüncülük maçında Çekya’yı 79-65 mağlup ederek turnuvayı kürsüde tamamladı.

Giriş Tarihi:
12 Dev Adam 3. oldu! Türkiye - Çekya: 79 - 65 | MAÇ SONUCU

Almanya'nın Münih kentinde bulunan SAP Garden salonunda oynanan karşılaşmada milliler, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde parkeye çıktı. Yarı finalde Almanya'ya 73-71 mağlup olan 12 Dev Adam, üçüncülük maçında rakibine karşı üstün bir performans sergiledi.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. Çeyrek: 23-13

Devre Arası: 41-29

3. Çeyrek: 60-41

Maç Sonu: 79-65

Milli takım, özellikle ilk periyotta kurduğu üstünlüğü maçın sonuna kadar sürdürerek rahat bir galibiyet aldı.

BİR SONRAKİ RAKİP LİTVANYA

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milliler, turnuvanın ardından hazırlık maçlarına devam edecek. 12 Dev Adam, 20 Ağustos'ta Litvanya ile özel bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Alaska'daki zirveye ilişkin açıklama! "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır"
Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var
Göztepe - Fenerbahçe | CANLI
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Batı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbass'ı sordu | Zelenskiy teklifi reddetti
MHP'den İstanbul'da "Terörsüz Türkiye" buluşması | Anayasanın 6 maddesi kırmızı çizgimizdir
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Karamürsel'de tam kontrol | Gelibolu için mücadele başladı
Alaska'da neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump'tan Avrupa'ya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saray'dan olay paylaşım
Yine Bifet yine domuz eti! Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Tepki yağıyor: Kamu suçu
Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırlığı... Ekrem İmamoğlu'nun trollerine karşı harekete geçti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a! İki bomba birden
Alaska'daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin'den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
CHP Atakum delege seçimlerinde kavga çıktı! Kavgayı polis ayırdı
Galatasaray'dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak
İzmir'de ulaşıma zam! İşte yeni tarife | İZBAN kararı
Türkiye'nin konuştuğu Hakan Çakır cinayetinde yeni detay! Katillerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kan dondurdu
Rezan Epözdemir ve Cengiz Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?