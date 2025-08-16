Almanya'nın Münih kentinde bulunan SAP Garden salonunda oynanan karşılaşmada milliler, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde parkeye çıktı. Yarı finalde Almanya'ya 73-71 mağlup olan 12 Dev Adam, üçüncülük maçında rakibine karşı üstün bir performans sergiledi.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. Çeyrek: 23-13

Devre Arası: 41-29

3. Çeyrek: 60-41

Maç Sonu: 79-65

Milli takım, özellikle ilk periyotta kurduğu üstünlüğü maçın sonuna kadar sürdürerek rahat bir galibiyet aldı.

BİR SONRAKİ RAKİP LİTVANYA

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milliler, turnuvanın ardından hazırlık maçlarına devam edecek. 12 Dev Adam, 20 Ağustos'ta Litvanya ile özel bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.