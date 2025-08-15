PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor yeni wonderkidini buldu! Christ Inao Oulai için teklif

Trabzonspor, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai’nin transferi için önemli bir adım attı. Bordo mavililer, geleceğin yıldızı için teklifte bulundu.

Sabah Spor'un haberine göre bordo-mavililer, Bastia forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu için kulübüne resmi teklif sundu. Oyuncu ile prensipte anlaşma sağlayan Trabzonspor'un, transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.

BONSERVİSİNE 7 MİLYON EURO

Fransız basınında yer alan bilgilere göre Trabzonspor, Oulai için 7 milyon Euro seviyesinde bir teklif yaptı. 2028 yılına kadar Bastia ile sözleşmesi bulunan 1,73 metre boyundaki genç orta saha, geçen yıl ülkesinin JMG Abidjan ekibinden Ligue 2 temsilcisine transfer olmuştu.

Bastia'nın henüz bordo-mavililerin teklifine resmi yanıt vermediği ifade edildi.

