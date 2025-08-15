Trabzonspor yeni wonderkidini buldu! Christ Inao Oulai için teklif

Sabah Spor'un haberine göre bordo-mavililer, Bastia forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu için kulübüne resmi teklif sundu. Oyuncu ile prensipte anlaşma sağlayan Trabzonspor 'un, transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.

Christ Inao Oulai (X)

BONSERVİSİNE 7 MİLYON EURO

Fransız basınında yer alan bilgilere göre Trabzonspor, Oulai için 7 milyon Euro seviyesinde bir teklif yaptı. 2028 yılına kadar Bastia ile sözleşmesi bulunan 1,73 metre boyundaki genç orta saha, geçen yıl ülkesinin JMG Abidjan ekibinden Ligue 2 temsilcisine transfer olmuştu.

Bastia'nın henüz bordo-mavililerin teklifine resmi yanıt vermediği ifade edildi.