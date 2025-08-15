PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Tomas Suslov için İtalya’ya yöneldi

Fırtına, Tomas Suslov için ilk teması kurdu... Kanat bölgesinde de oynayabilen futbolcuya Bologna ve Torino’nun da talip olduğu belirtildi.

Trabzonspor, orta saha transferi için rotasını İtalya'ya çevirdi. Bordo-Mavililer, Serie A ekiplerinden Hellas Verona forması giyen Slovak futbolcu Tomas Suslov ile ilgileniyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Karadeniz ekibi 23 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine ekledi ve ilk temasları kurdu.

Suslov, sadece 10 numara pozisyonunda değil; sağ kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor ve çok yönlü oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Bu transfer hamlesinin arka planında, Valencia forması giyen Andre Almeida için yapılan görüşmelerde yaşanan tıkanıklığın etkili olduğu öğrenildi. İtalya Serie A takımlarından Bologna ve Torino'nun da Slovak futbolcu Suslov ile ilgilendiği ifade ediliyor.

