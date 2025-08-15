PODCAST CANLI YAYIN

TFF resmen açıkladı! Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni format

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nın formatıyla ilgili olarak açıklamada bulunarak 155 takımın katılacağını ve 11 maç haftası oluşturulacağını duyurdu.

TFF resmen açıkladı! Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni format

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişikliğine gidildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray oldu (AA)Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray oldu (AA)

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunda 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 maç haftası yer alacak.

Grup Aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup Aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup Aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.

Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek."

Galatasaray finalde Trabzonspor'u 3-0 yenmişti (AA)Galatasaray finalde Trabzonspor'u 3-0 yenmişti (AA)

GEÇEN SEZON NASILDI?

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda gruplarda 4 takım yer almıştı. Her takım, 3 rakibiyle bir maç yapmış ve maçlar kura sonucu (iç saha- deplasman) belirlenmişti.

