Kayserispor'a yeni isim sponsoru

Zecorner, 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunda Kayserispor'un isim sponsoru oldu.



Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda bir araya geldiği ZE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren ile 1 yıllık isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.



Açıkalın, burada yaptığı konuşmada, Kayserispor'un marka değerini daha da yukarıya çıkartmak adına çok önem verdikleri işbirliğini kamuoyuna tanıttıklarını söyledi.



Zecorner firmasıyla isim sponsorluğu adı altında birliktelik yaşayacaklarını belirten Açıkalın, "Kayserispor, gerek saha içinde gerekse saha dışında büyük mücadeleler veriyor. Zaman zaman yaptığımız birlik ve beraberlik çağrıları bu anlamda karşılık bulmuş oluyor. Birlikte güçlü olduğumuzu bütün futbol kamuoyuna ispatlamış durumdayız. Daha güzel ve başarılı günlerin Kayseri ve Kayserispor'umuz için gelmesi adına birlikte sırt sırta vererek çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.