PODCAST CANLI YAYIN

Kayserispor'a yeni isim sponsoru

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın ile ZE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda bir araya gelerek 1 yıllık isim sponsorluğu sözleşmesini imzaladı. Açıkalın, bu işbirliğinin Kayserispor'un marka değerini yükseltmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Giriş Tarihi:
Kayserispor'a yeni isim sponsoru

Zecorner, 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunda Kayserispor'un isim sponsoru oldu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda bir araya geldiği ZE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren ile 1 yıllık isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

Açıkalın, burada yaptığı konuşmada, Kayserispor'un marka değerini daha da yukarıya çıkartmak adına çok önem verdikleri işbirliğini kamuoyuna tanıttıklarını söyledi.

Zecorner firmasıyla isim sponsorluğu adı altında birliktelik yaşayacaklarını belirten Açıkalın, "Kayserispor, gerek saha içinde gerekse saha dışında büyük mücadeleler veriyor. Zaman zaman yaptığımız birlik ve beraberlik çağrıları bu anlamda karşılık bulmuş oluyor. Birlikte güçlü olduğumuzu bütün futbol kamuoyuna ispatlamış durumdayız. Daha güzel ve başarılı günlerin Kayseri ve Kayserispor'umuz için gelmesi adına birlikte sırt sırta vererek çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

TFFden yabancı talebine hayır!TFFden yabancı talebine hayır!
TFF'den 'yabancı' talebine hayır!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan El Cezire'ye yazdı: "Gazze'nin kaybedecek vakti yok"
Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska'da bir ilk | Lavrov'dan "SSCB" kazaklı mesaj | Trump uçağa bindi
Takas İstanbul
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Dünya Türkiye'nin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!
CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişti!
Türk Telekom
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Yine Bifet yine domuz eti!
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
İBB'ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
13 kent alarm listesinde! Meteoroloji uyardı: Rüzgar şiddetini o saatlerde artıracak
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Hatay'da tam Mersin'de büyük ölçüde kontrol | Havadan ve karadan müdahale
İmamoğlu'nun para kasalarının yolsuzluk çarkını BDDK belgeledi! Rapordaki detaylar dikkat çekti | En fazla kara para kimin hesabında?
Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılma kararının perde arkası! Rant baskısı istifayı mı getirdi?
Emekliye yeni zam memura fark! Merkez açıkladı TAKVİM hesapladı: Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna 2026 maaşları
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!