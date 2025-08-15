Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı!

Barış Alper Yılmaz

GALATASARAY'IN B PLANI



Eğer NEOM ya da başka bir kulüp sarı-kırmızılıların talep ettiği rakamlara ulaşır ve söz konusu ayrılık gerçekleşirse, yönetim B planını devreye sokacak.



Bu senaryoya göre Ederson transferi askıya alınacak, kaleye Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır transfer edilecek ve Barış'ın boşluğunu doldurmak için dünyaca ünlü bir yabancı yıldız kadroya katılacak. Ancak bu ihtimalin şu an için yalnızca söylentiden ibaret olduğu ifade ediliyor.