Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı!

Transferde hazırlıkları devam eden ve kaleci arayışında olan Galatasaray bir yandan Barış Alper Yılmaz'a gelen teklifleri değerlendiriyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gündemden düşmüyor.

Milli yıldızı bir süre önce gözüne kestiren Suudi Arabistan kulübü NEOM, iki tarafa da sözlü olarak teklifini iletti.

Araplar, Galatasaray'a 40 milyon euro bonservis bedeli, oyuncuya da senelik 10 milyon euro net maaş önerdi.

NEOM Kulübü, sarı kırmızılı oyuncu için yaptığı 25 milyon avroluk bonservis bedeli teklifini 35 milyon avroya çıkardı. Ancak Dursun Özbek yönetimi, 50 milyon avro altına inmeyeceğini bildirdi.

Oyuncu cephesinde ise kafalar karıştı. Sebebi de Galatasaray'dan 2,8 milyon avro civarında bir rakam alan Barış Alper Yılmaz'a yıllık 10 milyon avro önerilmesi.

GALATASARAY'IN B PLANI

Eğer NEOM ya da başka bir kulüp sarı-kırmızılıların talep ettiği rakamlara ulaşır ve söz konusu ayrılık gerçekleşirse, yönetim B planını devreye sokacak.

Bu senaryoya göre Ederson transferi askıya alınacak, kaleye Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır transfer edilecek ve Barış'ın boşluğunu doldurmak için dünyaca ünlü bir yabancı yıldız kadroya katılacak. Ancak bu ihtimalin şu an için yalnızca söylentiden ibaret olduğu ifade ediliyor.

