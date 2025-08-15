Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı! Aykut Kocaman ve Alex için flaş sözler

SABAH Spor'a konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Belözoğlu'nun verdiği cevaplar Geçtiğmiz sezonun ortasında takımın başına geldiniz. Alex De Souza sonrası görevi devraldınız. Emre Belözoğlu, Antalyaspor'da neyi inşa ediyor? "Öncelikle burada çok güzel bir tesisin olduğunu ifade etmek istiyorum. Kulübüm, sağolsun bizim için burada her türlü imkanı sağlamaya çalışıyor. Zor dönemlerimiz de olsa da bizler de Antalyaspor'un başarısı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her takımın teknik adamın özellikleri var. Antalya şehri ve Antalyaspor son 10 yılda 6 defa küme düşme korkusu yaşamış bir kulüp. Biz geldiğimizde de üst üste 4 maç kaybetmiş ve fazla gol yemiş bir Antalyaspor vardı. Ama Alex hocayla iyi bir dönem yaşamış ve kendi sahasında maçlar kazanmışlardı." "İLK ÖNCE DEFANS PARÇASINI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİK" "Biz geldiğimizde, takımın öncelikle defans parçasının değişmesi gerektiğini ekibimle öngördük. Takım yapısına uygun karşıt planlar geliştirdik. Ne olursa olsun iyi işler yaptık ancak Alex hocanın kötü iş yaptığı anlamına da gelmez. Biz geldik sanki işler çok mükemmel oldu, bizden önce kötüymüş algısını doğru bulmuyorum." "Ligde kalmak bizim öncelikli hedefimizdi. Son 4 hafta kala ligde kalmayı başardık. Ne yazık ki bazı oyuncularımızın fesih süreçlerinden dolayı eksik oyuncuyla kalarak son 4 haftada istediğimiz toplayamadık. 5-6 puan bandı yakalayacak gücümüz vardı zaten ligi 8. veya 9. bitirebilirdik." "BİZ YÖNETİME VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ" "Ben ve ekibim, mevcut oyuncu yapımızla pragmatik bir şekilde nasıl maç kazanabileceğimiz üzerine kafa yorduk. Defans parçasını özellikle de iç sahada oturttuk ve kazandık. Dış sahada performansımız iyi değildi. Oyuncuların inancı çok önemliydi. Gerçekten iyi bir oyuncu grubu var. Bu şehir ve takımı benimseyen kardeşlerimiz var. Çok emek verdiler. Kötü bir sezon geçmedi ama daha iyisi olabilirdi. Biz yönetime verdiğimiz sözü tutmaktan dolayı mutluyum. İnşallah daha iyisini yapacağız."

Emre Belözoğlu (AA) Saha içindeki dokunuşlarını biraz daha detaylandırabilir misiniz? "Rakibi karşılama planlarımız vardı. Bek oyuncularımız biraz daha ofansif oynamaya meyilli oyuncular. Onların işlerini kolaylaştıracak beşleme, bazen merkezden bazen de kenar ön bloğundaki oyunculardan destekle o profilli oyuncularla iyi iş çıkardık iç sahada. İyi rakiplere karşı kazandık. Samsunspor, Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa gibi kadro olarak da güçlü takımları yendik. Önemli ve değerli galibiyetlerdi." "Karşıt planlarda, kendimize belirlediğimiz bölgelerde baskı, topu kazandığımızda çabuk çıkmalar, topa sahip olma planlarında sahaya doğru yayılmalar konusunda oyuncularıma bir şeyler göstermeye çalıştım. Defans işi, sadece savunmacıların yapacağı bir iş değil. Ön alanda oynayan oyuncuların bize bu anlamda çok destekleri oldu. Antalya şehrini ve Antalyaspor'u biz çok sevdik. Burada kalmamızın sebebi bunlar. Taraftarın tutkusu, inancı. Zor bir transfer sezonundan geçtik. Sonuç olarak iyi transferler yaptığımızı düşünüyorum." SİZİ ANTALYASPOR'A BAĞLAYAN ŞEY NE OLDU? BİR ARA AYRILACAĞINIZ GÜNDEME GELMİŞTİ… "Ben bu konuyu çok gündeme getirmek istemedim. Onlara çok nazik olmaya çalışsam da özellikle de Antalya yerel medyası bize çok haksızlık yaptı diye düşünüyorum. Bu işin içinde var. Yıllarca haklı olup, haksızlıklarla mücadele etme konusunda çok tecrübeli oldum diye düşünüyorum. Ben Antalyaspor'u ve şehri çok sevdim. Burada elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan çok güzel insanlar var. Oyuncular, tesis, çalışanlar, saygıdeğer yönetimimiz çabası ve ilgisi beni buraya bağladı. Taraftarımız da çok samimi. Burayı sahiplenmiş bir taraftarımız var. Takımın acısını kendi acısı bilen bir şehir var. Burada bir kültür var." ÇOK İYİ OYNADIĞINIZ VE KAZANAMADIĞINIZ MAÇ OLDU MU? AKLINIZA HANGİ MAÇ GELİYOR? Berabere kaldığımız Başakşehir maçı var. Ezici bir oyunumuz vardı. Gol beklentimiz 2 üzerine çıkmıştı bir ara. Yine beraber kaldığımız Beşiktaş maçını da çok iyi oynadık. Beni üzen taraf deplasman maçları oldu. Oyuncu profilleriniz Türkiye'de çok belirleyici oluyor. O anlamda bir sistem inşa etmeye çalışsak da çok başarılı olamadığımızı söyleyebilirim. Ama çok iyi oynadığımız maçlar oldu.