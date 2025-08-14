PODCAST CANLI YAYIN

Juventus Yves Bissouma için devrede!

Juventus, Tottenham'da kadro dışı kalan Yves Bissouma için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Juventus, Granit Xhaka transferinden sonuç alamamasının ardından orta saha arayışlarını hızlandırırken, Tottenham forması giyen Yves Bissouma'nın ismi ön plana çıktı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Mali Milli Takımı oyuncusu, UEFA Süper Kupa finalinde PSG'ye karşı kadroya alınmadı. Bu durum, teknik direktör Thomas Frank ile oyuncu arasındaki bağların koptuğu şeklinde yorumlandı.

JUVENTUS FAYDALANMAK İSTİYOR

Juventus ise bu durumdan faydalanıp 28 yaşındaki yıldız için bir an önce harekete geçmeye hazırlanıyor.

Romadan Sancho için teklif!Romadan Sancho için teklif!
Roma'dan Sancho için teklif!

