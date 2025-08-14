Berke Özer Lille'de! İşte ödenecek bonservis

Eyüpspor'un açıklamasına göre Lille, 25 yaşındaki file bekçisi için 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca 500 bin euro da bonus maddesi bulunuyor.

Başkan Fatih Kulaksız, Tivibuspor canlı yayınında Berke Özer'in transferini şu sözlerle duyurdu:

"Berke'nin Lille'e transferini gerçekleştirdi. 4.5 milyon euro bonservis ve 500 bin euro performans bonusu karşılığında, toplamda 5 milyon euroya transfer gerçekleşti. Vermiyorsun beni vermiyorsun diyordun; verdik seni. Rahatladın, mutlu oldun mu?"

Kulaksız öte yandan Berke Özer'in satış sürecinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğünü ve Koç'un kendilerine kolaylık sağladığını söyledi: