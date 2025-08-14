PODCAST CANLI YAYIN

Berke Özer Lille'de! İşte ödenecek bonservis

Performansıyla son döneme damga vuran ve milli takıma kadar yükselen Berke Özer'in yeni adresi belli oldu. Kadrosuna daha önce pek çok Türk futbolcuyu katan Lille, yıldız kalecinin bonservisini Eyüpspor'dan aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Berke Özer Lille'de! İşte ödenecek bonservis

Eyüpspor'un açıklamasına göre Lille, 25 yaşındaki file bekçisi için 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca 500 bin euro da bonus maddesi bulunuyor.

Başkan Fatih Kulaksız, Tivibuspor canlı yayınında Berke Özer'in transferini şu sözlerle duyurdu:

"Berke'nin Lille'e transferini gerçekleştirdi. 4.5 milyon euro bonservis ve 500 bin euro performans bonusu karşılığında, toplamda 5 milyon euroya transfer gerçekleşti. Vermiyorsun beni vermiyorsun diyordun; verdik seni. Rahatladın, mutlu oldun mu?"

Kulaksız öte yandan Berke Özer'in satış sürecinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğünü ve Koç'un kendilerine kolaylık sağladığını söyledi:

Berke Özer (Takvim Foto Arşiv)Berke Özer (Takvim Foto Arşiv)

4 YILLIK SÖZLEŞME
İmza için Fransa'ya giden Berke Özer'in Lille ile 4 yıllık sözleşme yapacağı belirtildi.

Berke Özer (Takvim Foto Arşiv)Berke Özer (Takvim Foto Arşiv)

EYÜPSPOR KARİYERİ
Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen Berke, performansıyla dikkat çekmiş ve birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti.

Berke Özer (Takvim Foto Arşiv)Berke Özer (Takvim Foto Arşiv)

Fransız temsilcisi, transferi bu video ile duyurdu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Takas İstanbul
Beşiktaş'ın St. Patrick's maçı ilk 11'i belli oldu!
İBB'deki "reklam ihaleleri" vurgununa yönelik operasyon! Taner Çetin’in oğlunun da arasında bulunduğu 6 kişi tutuklandı
Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan "sabotaj" uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda
Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız”
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: 25 yılda 1 asırlık icraat! | Özgür Özel'e tepki: Posta güvercini
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska'da bir ilk | Putin'den açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Takvim'e "Terörsüz Türkiye" mesajı: Pazarlık yok al-ver yok
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! "Sıkı para politikası devam edecek"
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı | İşte hakimliğin karar yazısı
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde