Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe ve Jose Mourinho itirafı! "Birkaç kez tartıştık"

Fenerbahçe’den ayrılan Allan Saint-Maximin, kariyerine Meksika’da devam edecek. 28 yaşındaki Fransız futbolcu, Club America ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ardından eski takımı ve Mourinho hakkında konuştu.

TUDN'a konuşan Saint-Maximin, hem Fenerbahçe dönemi hem de teknik direktör Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Fransız oyuncu, "Mourinho benim için çok önemli. İnsanlar bazı şeyleri anlamıyor ama onunla yaptığım konuşmalar, sohbetler, birlikte geçirdiğimiz zamanlar çok değerliydi. Harika bir teknik direktör ve harika bir insan" ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ KEZ TARTIŞTIK"
Mourinho'yu kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktörlerden biri olarak tanımlayan Maximin, "Birkaç kez tartıştık ama kötü bir şey olmadı. O sizin babanız gibidir. Sadece 'evet' ya da 'pardon' deyip odanıza gitmezsiniz. Bana her zaman iyi davrandı. Akademim için çok şey öğretti. Akademimdeki çocukları görmeye geldi, çocuklarımın Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan birine katıldı. Her şey harikaydı" dedi.

FENERBAHÇE KARNESİ
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Allan Saint-Maximin, 31 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

