Fenerbahçe-Feyenoord maçı canlı takip! Fenerbahçe-Feyenoord maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda'da 2-1 mağlup olduğu Feyenoord karşısında sahasında zorlu bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle galip gelerek Devler Ligi play-off turuna adını yazdırmayı hedefliyor. Sakatlığını atlatan Anderson Talisca'nın da takıma dönmesiyle heyecan dorukta. Peki Fenerbahçe-Feyenoord saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Feyenoord maçı canlı yayın bilgileri…

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmek için kritik bir mücadeleye çıkıyor. Hollanda'da 2-1 mağlup olduğu Feyenoord'u kendi sahasında ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle tur atlamanın peşinde. Peki Fenerbahçe-Feyenoord maçı canlı nereden izlenir?

FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, play-off turuna yükselmek için 12 Ağustos Salı günü Chobani Stadyumu'nda Feyenoord'u konuk edecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve futbolseverler Exxen platformu üzerinden maçı canlı izleyebilecek.

İlk karşılaşma Hollanda'da Feyenoord'un 2-1 üstünlüğüyle sona ermişti. Fenerbahçe, rakibini iki farklı farkla mağlup ederse tur atlayacak. Tek farklı galibiyet durumunda ise maç uzatmalara gidecek; uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa penaltılarla kazanan belirlenecek. Beraberlik ya da Feyenoord galibiyetinde tur Hollanda temsilcisinin olacak.

Sakatlığını atlatan Anderson Talisca, rövanş maçında takıma geri dönerken, İsmail Yüksek de ilk maçta kadroda yer almamıştı ancak bu maçta forma giyecek. Teknik direktör Jose Mourinho ise kadroda değişiklik yaparak Nelson Semedo ve Jhon Duran'a ilk 11'de şans vermeyi planlıyor; takımını çift forvetle sahaya sürmesi bekleniyor.

