Fenerbahçe-Feyenoord maçı canlı takip! Fenerbahçe-Feyenoord maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmek için kritik bir mücadeleye çıkıyor. Hollanda'da 2-1 mağlup olduğu Feyenoord'u kendi sahasında ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle tur atlamanın peşinde. Peki Fenerbahçe-Feyenoord maçı canlı nereden izlenir?

(Kaynak: AA) FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, play-off turuna yükselmek için 12 Ağustos Salı günü Chobani Stadyumu'nda Feyenoord'u konuk edecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve futbolseverler Exxen platformu üzerinden maçı canlı izleyebilecek. İlk karşılaşma Hollanda'da Feyenoord'un 2-1 üstünlüğüyle sona ermişti. Fenerbahçe, rakibini iki farklı farkla mağlup ederse tur atlayacak. Tek farklı galibiyet durumunda ise maç uzatmalara gidecek; uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa penaltılarla kazanan belirlenecek. Beraberlik ya da Feyenoord galibiyetinde tur Hollanda temsilcisinin olacak. FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ