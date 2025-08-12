Son Dakika
12 Ağustos maç var mı, hangi maçlar var? Bu akşam oynanacak maçlar hangileri, saat kaçta?

Salı günü futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Gün boyunca yerli ve yabancı liglerde nefes kesen mücadeleler sahne alacak. Taraftarlar, “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtını ararken, günün maç takvimi merak ediliyor ve sorgulanıyor. İşte günün fikstürü...

Giriş Tarihi:
Salı günü itibarıyla futbol coşkusu kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. İşte "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı ve 12 Ağustos 2025 maç takvimi...

12 AĞUSTOS MAÇ FİKSTÜRÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu

  1. 19:00 Karabağ - Shkendija 79
  2. 20:00 Fenerbahçe - Feyenoord (Exxen)
  3. 20:00 Kopenhag - Malmö FF
  4. 20:00 Viktoria Plzen - Rangers
  5. 20:00 Pafos FC - Dynamo Kiev
  6. 20:30 Club Brugge - Salzburg
  7. 21:15 Slovan Bratislava - Kairat
  8. 21:15 Ferencvaros - Ludogorets Razgrad
  9. 22:00 Kızılyıldız - Lech Poznan
  10. 22:00 Benfica - Nice

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

  1. 21:45 Shelbourne - Rijeka
