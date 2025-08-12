12 Ağustos maç var mı, hangi maçlar var? Bu akşam oynanacak maçlar hangileri, saat kaçta?

Salı günü itibarıyla futbol coşkusu kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. İşte "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı ve 12 Ağustos 2025 maç takvimi...