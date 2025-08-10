PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da Andre Almeida heyecanı!

Valencia, Portekizli oyuncunun ayrılma ihtimali nedeniyle o bölgeye iki oyuncu transfer etti. Almeida’nın çevresi de artık Trabzonspor ihtimalinin yüksek olduğunu kabul ediyor.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor'da Andre Almeida heyecanı!

Trabzonspor, orta saha transferinde hedefindeki isim olan Andre Almeida için adım adım sona yaklaşıyor.

Valencia, lig sezonunun başlamasına bir hafta kala kadrosuna Baptiste Santamaria ve Filip Ugrinic'i katarken, bu iki ismin de Trabzonspor'un transfer etmek istediği Almeida ile aynı pozisyonda görev yapıyor olması dikkat çekti.

Bordo-Mavililer'in ilgisi geçtiğimiz hafta başında ortaya çıkmış, oyuncu cephesi iddiaları bastırmaya çalışmıştı.

Artık Almeida'nın yakın çevresi de Türkiye'ye transfer ihtimalini güçlü bir şekilde kabul ediyor. İspanyol basınına göre Trabzonspor, teklifte iyileştirme yaptı ve iki kulüp arasındaki farkın kapanması için görüşmeler yoğunlaştı. Hatta Portekizli orta saha, cumartesi günü Valencia'nın Torino ile oynayacağı kupa maçının kadrosunda yer almayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cem Çelik 'Eko'sistemi anlattı! CHP'li İBB'de 40 milyarı böyle vurdular | Çalışamaz şirketlerden toplanan hisseler Fatih Keleş'e
Kamu ve özel sektör personel arıyor | En az 154 bin kişi alınacak! İşte açık işler
Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü | Kalabalık dron ile görüntülendi
"İsrail'in işgal planı kabul edilemez" | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında kritik görüşme! "Barış yolunda sağlanan ilerlemeler memnuniyet verici"
Abdülhamid Han sondaj gemisinden 3 yılda 9 sondaj 75 milyar metreküplük keşif! Arkasında Berat Albayrak'ın hamleleri var
İngiliz polisinden Gazze eylemine sert müdahale: Destekçiler yaka paça gözaltına alındı! "Palestine Action" yasaklı örgüt ilan edilmişti...
Bakan Yumaklı duyurdu! Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınlar kontrol altında
MHP "Terörsüz Türkiye" için sahaya indi: Hiçbir pazarlık ve taviz söz konusu değil
Çeşme'nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz!
Tielemans hamlesi! Fenerbahçe kulislerinde konuşulan transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü
Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçti! Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası o yıldıza övgü! "Futbol piyanisti"
Tarihe geçti! 55 yılın en sıcağı
Bu penaltı sezon boyunca konuşulacak! Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası olay sözler
Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Ağustos MGM’den il il hava durumu raporu: Termometreler 46 dereceyi gösterecek
Galatasaray'dan iki dev transfer! "İmkansız" denen isim için teklif
9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu