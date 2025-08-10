Trabzonspor'da Andre Almeida heyecanı!

Trabzonspor, orta saha transferinde hedefindeki isim olan Andre Almeida için adım adım sona yaklaşıyor.

Valencia, lig sezonunun başlamasına bir hafta kala kadrosuna Baptiste Santamaria ve Filip Ugrinic'i katarken, bu iki ismin de Trabzonspor'un transfer etmek istediği Almeida ile aynı pozisyonda görev yapıyor olması dikkat çekti.

Bordo-Mavililer'in ilgisi geçtiğimiz hafta başında ortaya çıkmış, oyuncu cephesi iddiaları bastırmaya çalışmıştı.

Artık Almeida'nın yakın çevresi de Türkiye'ye transfer ihtimalini güçlü bir şekilde kabul ediyor. İspanyol basınına göre Trabzonspor, teklifte iyileştirme yaptı ve iki kulüp arasındaki farkın kapanması için görüşmeler yoğunlaştı. Hatta Portekizli orta saha, cumartesi günü Valencia'nın Torino ile oynayacağı kupa maçının kadrosunda yer almayacak.