Romulo transferi rekor bonservisle bitiyor! Maç kadrosuna alınmadı
Romulo transferi rekor bonservisle bitiyor! Maç kadrosuna alınmadı

Süper Lig ekibi Göztepe, Brezilyalı golcü Romulo’nun transferinde Alman devi Leipzig ile anlaşmaya çok yakın. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Romulo transferi rekor bonservisle bitiyor! Maç kadrosuna alınmadı

Benjamin Sesko'yu toplamda 85 milyon euro karşılığında Manchester United'a satan Leipzig, boşalan forvet hattını Romulo ile güçlendirmek istiyor. Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ve transferin 20 milyon euronun üzerinde bir bedelle gerçekleşeceği belirtiliyor. Bu rakam, Göztepe tarihinin en yüksek bonservisli satışı olacak.

Romulo (AA)Romulo (AA)

RİZE DEPLASMANINDA KADRODA YOK
Göztepe, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ancak Romulo, transfer görüşmelerinin yoğunlaşması nedeniyle kadroya dahil edilmedi. 23 yaşındaki oyuncu, sezon öncesi hazırlık maçlarında da sakatlık riski alınmaması için oynatılmamıştı.

Romulo (AA)Romulo (AA)

ROMULO ALMANYA'YA SICAK BAKIYOR
Brezilyalı futbolcunun Almanya'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Oyuncunun İzmir'de kalarak transfer görüşmelerinin sonuçlanmasını beklediği ifade ediliyor.

Romulo (AA)Romulo (AA)

GÖZTEPE'YE GELİŞİ VE PERFORMANSI
Romulo, 2023-24 sezonunun devre arasında 1. Lig'de mücadele eden Göztepe'ye Brezilya ekibi Athletico Paranaense'den kiralık olarak gelmişti. Gösterdiği performansla kısa sürede fark yaratan genç forvetin bonservisi, Ocak 2025'te 2,5 milyon euroya alınmıştı.

İzmir temsilcisinin formasıyla 46 maça çıkan Romulo, 22 gol ve 13 asistlik performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

