Romulo transferi rekor bonservisle bitiyor! Maç kadrosuna alınmadı

Benjamin Sesko'yu toplamda 85 milyon euro karşılığında Manchester United'a satan Leipzig, boşalan forvet hattını Romulo ile güçlendirmek istiyor. Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ve transferin 20 milyon euronun üzerinde bir bedelle gerçekleşeceği belirtiliyor. Bu rakam, Göztepe tarihinin en yüksek bonservisli satışı olacak.