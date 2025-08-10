Romulo transferi rekor bonservisle bitiyor! Maç kadrosuna alınmadı

Benjamin Sesko'yu toplamda 85 milyon euro karşılığında Manchester United'a satan Leipzig, boşalan forvet hattını Romulo ile güçlendirmek istiyor. Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ve transferin 20 milyon euronun üzerinde bir bedelle gerçekleşeceği belirtiliyor. Bu rakam, Göztepe tarihinin en yüksek bonservisli satışı olacak.
RİZE DEPLASMANINDA KADRODA YOK
Göztepe, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ancak Romulo, transfer görüşmelerinin yoğunlaşması nedeniyle kadroya dahil edilmedi. 23 yaşındaki oyuncu, sezon öncesi hazırlık maçlarında da sakatlık riski alınmaması için oynatılmamıştı.
ROMULO ALMANYA'YA SICAK BAKIYOR
Brezilyalı futbolcunun Almanya'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Oyuncunun İzmir'de kalarak transfer görüşmelerinin sonuçlanmasını beklediği ifade ediliyor.