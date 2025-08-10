PODCAST CANLI YAYIN

Kırmızılar'a dev darbe! Crystal Palace - Liverpool: 2-2 (Penaltılarla 5-4) | MAÇ SONUCU

İngiltere'de yeni sezon öncesinde oynanan Community Shield finalinde Liverpool ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sona eren mücadelede mutlu sona ulaşan takım, penaltılar sonucu Palace oldu. İşte detaylar...

Crystal Palace, Liverpool'u penaltılarla yenerek Community Shield'ın sahibi oldu.

Liverpoollu futbolcular büyük üzüntü yaşadı (REUTERS)Liverpoollu futbolcular büyük üzüntü yaşadı (REUTERS)

PENALTILAR KAZANANI BELİRLEDİ

Mücadelede gol perdesini 4. dakikada Hugo Ekitike açtı. 17'de Jean Philippe Meta skoru dengeledi. 21. dakikada ise bu kez sahneye Jeremie Frimpong çıktı ve ilk yarı Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda ise dakikalar 77'yi gösterirken Ismaila Sarr, skorun bir kez daha eşitliğe gelmesini sağladı. 2-2 biten 90 dakikanın ardından skor değişmedi ve penaltılara gidildi.

Jean-Philippe Mateta'nın gol sevinci (REUTERS)Jean-Philippe Mateta'nın gol sevinci (REUTERS)

Palace 3 atışı gole çevirirken Liverpool ise 2'de kaldı. Oliver Glasner'in öğrencileri böylelikle kupanın sahibi oldu.

