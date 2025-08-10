Liverpoollu futbolcular büyük üzüntü yaşadı (REUTERS)

PENALTILAR KAZANANI BELİRLEDİ

Mücadelede gol perdesini 4. dakikada Hugo Ekitike açtı. 17'de Jean Philippe Meta skoru dengeledi. 21. dakikada ise bu kez sahneye Jeremie Frimpong çıktı ve ilk yarı Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda ise dakikalar 77'yi gösterirken Ismaila Sarr, skorun bir kez daha eşitliğe gelmesini sağladı. 2-2 biten 90 dakikanın ardından skor değişmedi ve penaltılara gidildi.