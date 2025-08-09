Mohamed Salah'tan UEFA'ya Filistin tokadı!

İsrail'in Filistin'e yaptığı zulüm, dünyanın gözü önünde devam ediyor. Binlerce insanın hayatına mal olan soykırım için yıldız futbolcular da tepki gösteriyor. Son olarak Mısırlı yıldız Mohamed Salah, sosyal medya hesabı üzerinden UEFA'ya cevap verdi.

Mohamed Salah (REUTERS) "NEDEN, NEREDE VE NASIL ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEBİLİR MİSİNİZ?" İnsani yardım alma sırasında İsrail hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden Filistin futbolunun efsane ismi Suleiman Al-Obeid için taziye mesajı yayımlayan UEFA'ya Salah'tan yanıt geldi.