Mohamed Salah'tan UEFA'ya Filistin tokadı!

Futbol hayatını Liverpool'da sürdüren Mohamed Salah, UEFA'nın Filistin futbolunun efsane ismi Suleiman Al-Obeid için yayımladığı mesaja cevap vererek; "Neden, nerede ve nasıl öldüğünü söyleyebilir misiniz" dedi.

Mohamed Salah'tan UEFA'ya Filistin tokadı!

İsrail'in Filistin'e yaptığı zulüm, dünyanın gözü önünde devam ediyor. Binlerce insanın hayatına mal olan soykırım için yıldız futbolcular da tepki gösteriyor.

Son olarak Mısırlı yıldız Mohamed Salah, sosyal medya hesabı üzerinden UEFA'ya cevap verdi.

"NEDEN, NEREDE VE NASIL ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEBİLİR MİSİNİZ?"

İnsani yardım alma sırasında İsrail hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden Filistin futbolunun efsane ismi Suleiman Al-Obeid için taziye mesajı yayımlayan UEFA'ya Salah'tan yanıt geldi.

Mısırlı yıldız, UEFA'ya "Neden, nerede ve nasıl öldüğünü de söyleyebilir misiniz?" tepkisinde bulundu.

Bu mesaj, çok sayıda insan tarafından paylaşılarak dünya gündemine oturdu.

