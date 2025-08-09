Berkay Karaca Milan'da

Temmuz ayında Schalke 04 U19 takımından ayrılan Berkay Karaca, gelen sözleşme uzatma teklifini reddederek kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı. Genç futbolcu, Milan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ÖNCE U23 SONRA A TAKIM

Berkay Karaca, adaptasyon sürecini Milan'ın ikinci takımı AC Milan Futuro'da geçirecek. Planlamaya göre genç sol bek, gelecek sezondan itibaren A Takım kadrosuna dahil edilecek.

MİLLİ TAKIM VE KULÜP PERFORMANSI

Türkiye U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Karaca, geçtiğimiz sezon Schalke 04 U19 formasıyla 16 maça çıktı ve 3 asist üretti.