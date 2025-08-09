PODCAST CANLI YAYIN

Berkay Karaca Milan'da

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, genç kadrosunu Türk sol bek Berkay Karaca ile güçlendiriyor. 19 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlandı.

Temmuz ayında Schalke 04 U19 takımından ayrılan Berkay Karaca, gelen sözleşme uzatma teklifini reddederek kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı. Genç futbolcu, Milan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ÖNCE U23 SONRA A TAKIM
Berkay Karaca, adaptasyon sürecini Milan'ın ikinci takımı AC Milan Futuro'da geçirecek. Planlamaya göre genç sol bek, gelecek sezondan itibaren A Takım kadrosuna dahil edilecek.

MİLLİ TAKIM VE KULÜP PERFORMANSI
Türkiye U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Karaca, geçtiğimiz sezon Schalke 04 U19 formasıyla 16 maça çıktı ve 3 asist üretti.

