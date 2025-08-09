PODCAST CANLI YAYIN

Almeida'da geri sayım | Trabzonspor'da Portekizli yıldızın transferinde adım adım mutlu son

Bordo-Mavililer, Fatih Tekke’nin ısrarla istediği Andre Almeida ile büyük oranda anlaşma sağladı. 8 milyon Euro talep eden Valencia ile pazarlıklarını sürdüren yönetim kısa süre içinde transferi bitirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'da yeni sezonun ilk maçına çıkmaya yalnızca iki gün kala transfer gündemi iyice hareketlendi.

Son olarak kadrosuna Kazeem Olaigbe'yi katan Trabzonspor, orta sahaya takviye için hedefini Andre Almeida'ya çevirmiş durumda. Valencia formasını giyen ve kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Portekizli oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Bu doğrultuda devreye giren Trabzonspor, yapılan görüşmelerin ardından Almeida'yı büyük oranda ikna etmeyi başardı.

Oyuncunun Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı, hatta menajerine transferin gerçekleşmesi için tüm kolaylığı sağlaması yönünde talimat verdiği öğrenildi. Ancak Bordo-Mavililer için asıl zorluk, Valencia ile yürütülen pazarlık sürecinde yaşanıyor. İspanyol kulübü, 8 milyon Euro bonservis talebinde diretiyor.

Trabzonspor ise rakamı aşağı çekmek adına taksitli ödeme planı ve bonuslar içeren bir teklif hazırladı. Taraflar arasında temaslar sürerken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

