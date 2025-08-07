Viking-Rams Başakşehir maçı canlı takip! TRT 1 Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz RAMS Başakşehir, 3. Eleme Turu ilk maçında Norveç ekibi Viking ile kozlarını paylaşacak. Peki Viking-Rams Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Viking-Rams Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri…
VİKİNG-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Viking-Rams Başakşehir maçı, 7 Ağustos saat 20:00 başlayacak.
VİKİNG-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
Viking ile Rams Başakşehir arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turu mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
VİKİNG-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ