Viking-Rams Başakşehir maçı canlı takip! TRT 1 Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz RAMS Başakşehir, 3. Eleme Turu ilk maçında Norveç ekibi Viking ile kozlarını paylaşacak. Peki Viking-Rams Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Viking-Rams Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri…