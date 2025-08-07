Viking-Rams Başakşehir maçı canlı takip! TRT 1 Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri…

Son Dakika
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu heyecanı tüm hızıyla devam ederken, temsilcimiz RAMS Başakşehir zorlu bir deplasmana çıkıyor. Norveç'in köklü ekiplerinden Viking ile karşı karşıya gelecek olan Başakşehir, tur için avantajlı bir skor arayacak. Futbolseverler ise bu kritik mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediyor. Peki Viking-Rams Başakşehir maçı canlı nereden izlenir? İşte merak edilenler…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz RAMS Başakşehir, 3. Eleme Turu ilk maçında Norveç ekibi Viking ile kozlarını paylaşacak. Peki Viking-Rams Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Viking-Rams Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri…

VİKİNG-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Viking-Rams Başakşehir maçı, 7 Ağustos saat 20:00 başlayacak.

VİKİNG-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Viking ile Rams Başakşehir arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turu mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

