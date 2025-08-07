Paul Onuachu'dan yeni sezon mesajı! "Birlikte hedeflerimiz var"

Paul Onuachu (Trabzonspor)

"HERKES KATKIDA BULUNMAYA ÇALIŞACAK"

Birlikte çalışmanın takıma büyük katkıları bulunacağını vurgulayan dev golcü, "Takım arkadaşlarımızla önemli bir süredir birlikte çalışıyoruz. Hem saha içinde hem saha dışında neler yapabileceğimizi görebiliyoruz. Birbirimizi tanıma imkânımız var. Örneğin en ileride ister ben oynayayım, ister Felipe, ister Danylo, ister Nwakaeme kim oynarsa oynasın bütün takım arkadaşlarımız neler yapabileceklerinin farkında oldukları için herkes birbirine katkıda bulunmaya çalışacak. Tabii birbirimizi tanımasaydık ya da birlikte çok fazla çalışma fırsatı bulamasaydık belki yapabileceklerimizin farkında olmadığımız için sıkıntı yaşayabilirdik ama önemli bir zamandır birlikte çalışıyoruz. Birlikte çalışmanın da bize çok büyük katkıları bulunacağını düşünüyorum saha içerisinde." sözlerini kullandı.

"GOL HEDEFİM YOK"

Onuachu, şehrin ve taraftarların beklentilerinin farkında olduğunu ifade ederek, "Trabzonspor Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi ve büyük kulüplerde oynuyorsanız eğer hedefiniz her zaman en iyisini yapabilmektir. Biz şehrin, taraftarlarımızın bizden beklentilerinin farkındayız. Biz de oyuncu ve teknik ekip olarak tabii ki hedefimiz her zaman yarışmacı olabilmek. En yukarıda olabilmek, insanların beklentilerine karşılık verebilmek. Bu sene takım olarak hedefimiz bu şekilde. Bireysel olarak kendime rakam olarak bir hedef koymuyorum. Olabilecek en fazla sayıda golü atmaya çalışarak takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Bir gol hedefim yok. Maç maç değerlendiriyorum ama tabii ki isteğim elimden geldiğince en fazla golü atabilmek." dedi.

Paul Onuachu açıklamasının son bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Anthony Nwakaeme ile oynamaktan dolayı çok mutluyum. Kardeşim gibi diyebileceğim, çok yakın olduğum bir isim. Antrenmanlarda yüzümde gülümseme varsa sebebi odur. Çünkü hep beraberiz. Onunla birlikte olduğum zaman çok iyi hissediyorum. Taraftarlar da onu çok beğeniyorlar hem oyuncu hem de insan olarak. Çok değerli bir isim. Çok güçlü. Topla birlikte inanılmaz işler yapabilen bir oyuncu. Onunla oynayabilmek beni de çok mutlu ediyor. O, hayat olarak da bir şeyler öğrenebileceğiniz bir oyuncu. Dolayısıyla onunla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum."

"Türkiye Ligi fiziksel anlamda önemli bir lig. Genelde de stoper oyuncuları sırtınızdan baskıya geldiğinde gayet güçlü olduğunu anlayabiliyorsunuz. Avrupa'da da gayet önemli savunma oyuncuları var. Futbol öyle bir duruma geldi ki her takım birbiriyle rekabet hâlinde olabilir. Her oyuncu rekabet edebilecek güçte. Futbol tahmin edilemez bir oyun, bu da futbolu güzel yapan taraflardan bir tanesi. Türkiye Ligi'nde stoperler özelinde daha güçlü oyuncular yer alıyor."