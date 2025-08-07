Paul Onuachu'dan yeni sezon mesajı! "Birlikte hedeflerimiz var"

Süper Lig'deki diğer forvet oyuncuları ile rekabetten çok kendi oyununa odaklanacağını vurgulayan Paul Onuachu, "Futbol mücadele oyunu. Bu mücadele her zaman var olacaktır. Aslında benim yapmam gereken şey takımıma odaklanmak. Takımıma neler katabilirim, takımıma ne gibi fayda sağlayabilirim benim odaklanacağım nokta bu olacak. Süper Lig'de önemli oyuncular var, onlarla rekabet tabii ki olacaktır fakat benim odaklanacağım nokta takıma neler katabileceğim ve kendi adıma neler yapabileceğimdir." dedi.
Yeniden burada olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Onuachu, "Burada tekrar olmak beni çok mutlu ediyor. Daha önce oynadığınız bir yere döndüğünüzde taraftarlar da sizi seviyorsa elinizden gelen bütün mücadeleyi vermeye çalışırsınız. Ben de bunu yapacağım. Çünkü taraftarımızın bana ne kadar büyük bir sevgiyle yaklaştığını hissedebiliyorum. Farklı bir enerjiyle burada olacağım. Lig başladığında, maçlar oynandıkça, adım adım ilerledikçe hem fiziksel anlamda hem de güç anlamında daha ileriye gideceğiz mutlaka. Ben de mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim elbette." diye konuştu.
"SÖZLEŞMEME SAYGI DUYMALIYDIM"
Paul Onuachu, ayrıldığı ilk andan itibaren buraya geri dönme isteğinin olduğunu ifade ederek, "Hedefim ayrıldıktan sonra buraya geri dönebilmekti. Çünkü burada ne kadar sevildiğimin, taraftarın beni ne kadar istediğinin farkındaydım. Ancak futbol böyle bir oyun. Futbolda öncelikle sözleşme imzaladığınız kulübün sizi isteyen kulüple anlaşma sağlaması gerekiyor ki sizin ayrılışınız onaylanabilsin. Böyle de olmuştu aslında. Trabzonspor'un beni ne kadar istediğini biliyordum, ben de geri dönmek istemiştim ancak sözleşme imzaladığımız bir kulüp vardı, o kulübe de saygı göstermek zorundaydım. Onlara da Trabzonspor'a geri dönme isteğimi iletmiştim. O dönem maalesef bu anlaşma olmadı. Ancak şu an yine beraberiz. O dönem de gelme niyetim vardı, zaten bunun sözünü vermiştim ama imzaladığım sözleşmeye saygı duymak zorundaydım." sözlerine yer verdi.
"ÇİFT SANTRFOR OYNASAM DA MUTLU OLACAĞIM"
Rekabetin takım için olumlu katkı sağlayacağını dile getiren yıldız forvet, "Takımda olabildiğince fazla oyuncu sayısının olması, rekabetin olması her zaman takım adına olumlu sonuç vermiştir. Felipe Augusto gerçekten hızlı ve güçlü bir oyuncu. Bize katkıda bulunabilecek bir oyuncu. O ve diğer arkadaşlarımızla birlikte oynamak güzel olacaktır. Ancak sistemle ilgili kararı hocamız verecektir. Ben tek santrfor da oynasam, çift santrfor da oynasam mutlu olacağım. Çünkü önemli olan takıma katkıda bulunabilmek, en önemli şey Trabzonspor'da bulunan tüm oyuncuların takıma elinden gelen her şeyi vermeleri. Takımımıza katkıda bulunmak için buradayız. Beraber bir hedefimiz var, ancak bu hedefe de yalnızca herkes elinden gelenin en iyisini yaparsa ulaşabiliriz." dedi.
"İLK HAFTA MUHTEMELEN OYNAYACAĞIM"
Onuachu, kalitesini ortaya koymak istediğini söyleyerek, "Gittiğiniz her takımda farklı oyuncularla, farklı hocalarla çalışırsınız. Hocalarınızın sizden istekleri ve beklentileri farklı olabilir. Bir oyuncu olarak önemli olan şey bunlara çabuk uyum sağlayabilmek. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Sizin oyuncu olarak yapmanız gereken şey hocanızın dediklerini yapabilmek. Sonrasında kendi kalitenizi ortaya koyup kendi farkınızı yaratabilmeniz. Ben de aynısını yapmaya çalışıyorum. Daha önce geldiğim dönemde neyi yapmaya çalıştıysam yine aynı şekilde kalitemi ortaya koymaya çalışıyorum. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında muhtemelen oynayacağım. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsam ilk maçta oynayabileceğimi düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.