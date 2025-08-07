Giovanni Simeone resmen Torino'da

Torino, 30 yaşındaki tecrübeli santrforu 1 milyon euro kiralama bedeli ve 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Toplamda 7 milyon euroya mal olan bu transferle birlikte Simeone, yeni sezonda Torino'nun gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olacak.

SIMEONE'NİN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Napoli formasıyla toplam 33 resmi maça çıkan Giovanni Simeone, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Sınırlı süre bulmasına rağmen sahadaki çalışkanlığı ve tecrübesiyle dikkat çeken Arjantinli oyuncu, Torino'da yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

TORİNO'DA FORVET ROTASYONU GÜÇLENİYOR

Torino, yeni sezonda hücum gücünü artırmak için transfer hamlelerine devam ediyor. Giovanni Simeone'nin gelişiyle forvet hattında rekabetin artması bekleniyor. Teknik direktör Ivan Juric'in, deneyimli oyuncudan büyük beklentileri olduğu ifade ediliyor.