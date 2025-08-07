PODCAST CANLI YAYIN

Giovanni Simeone resmen Torino'da

İtalya Serie A ekiplerinden Torino, hücum hattını güçlendirmek için önemli bir hamle yaptı. Kulüp, Napoli forması giyen Arjantinli golcü Giovanni Simeone’nin transferini resmen açıkladı.

Torino, 30 yaşındaki tecrübeli santrforu 1 milyon euro kiralama bedeli ve 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Toplamda 7 milyon euroya mal olan bu transferle birlikte Simeone, yeni sezonda Torino'nun gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olacak.

SIMEONE'NİN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
2024-2025 sezonunda Napoli formasıyla toplam 33 resmi maça çıkan Giovanni Simeone, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Sınırlı süre bulmasına rağmen sahadaki çalışkanlığı ve tecrübesiyle dikkat çeken Arjantinli oyuncu, Torino'da yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

TORİNO'DA FORVET ROTASYONU GÜÇLENİYOR
Torino, yeni sezonda hücum gücünü artırmak için transfer hamlelerine devam ediyor. Giovanni Simeone'nin gelişiyle forvet hattında rekabetin artması bekleniyor. Teknik direktör Ivan Juric'in, deneyimli oyuncudan büyük beklentileri olduğu ifade ediliyor.

