Beşiktaş'ta Svensson'un ayrılığı yakın

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezonda kadrosunda düşünmediği Jonas Svensson için Fatih Karagümrük ve Kocaelispor'un ilgisi sürüyor.

Giriş Tarihi:
Yeni sezon transfer çalışmalarında hız kazanan Beşiktaş'ta takıma gelen isimlerin yanında ayrılacak oyuncular da şekilleniyor.

Bu kapsamda siyah-beyazlıların önümüzdeki sezon yabancı kuralı nedeni ile kadrosunda düşünmediği Jonas Svensson'un yakın bir zamanda takımdan ayrılması ve kariyerine Süper Lig'de farklı bir takımda devam etmesi bekleniyor.

Norveçli oyuncu için Süper Lig'den Karagümrük ve Kocaelispor'un yoğun ilgisi bulunuyor.
İki takım da Jonas Svensson'un transferi için nabız yoklamayı sürdürüyor.

Bununla birlikte transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması ve 32 yaşındaki futbolcunun tercihini yakın zamanda yapması bekleniyor.
