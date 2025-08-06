FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI S Sport Plus şifreli mi, nereden izlenir? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı canlı nasıl izlenir?

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FENERBAHÇE'NİN FEYENOORD MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu mücadelesi öncesinde kamp kadrosu netleşti. Kalede İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin ve Dominik Livakovic yer alırken, savunma hattında Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf ve Archie Brown forma bekleyecek.

Orta saha ve hücum bölgesinde ise İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun kadroda yer alan diğer isimler oldu.