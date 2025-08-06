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FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI S Sport Plus şifreli mi, nereden izlenir? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı canlı nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda’da kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, güçlü rakibi Feyenoord ile deplasmanda kozlarını paylaşırken, İstanbul’daki rövanş için avantaj arayacak. Taraftarlar ise bu heyecan dolu mücadeleyi hangi kanaldan ve şifreli mi, şifresiz mi izleyebileceklerini merak ediyor. Peki Feyenoord - Fenerbahçe saat kaçta, nasıl izlenir? İşte S Sport Plus canlı yayın bilgileri…

Giriş Tarihi:
FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI S Sport Plus şifreli mi, nereden izlenir? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı canlı nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, eski futbolcusu Robin van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord'a konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan rövanş için avantajlı bir skorla dönmeyi hedeflerken, futbolseverler de bu dev mücadelenin yayın detaylarını araştırıyor. Fenerbahçe-Feyenoord maçı S Sport Plus'ta şifreli mi, karşılaşma hangi platformlardan canlı izlenebilir sorularına yanıt aranıyor. İşte canlı yayın bilgisi…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Feyenoord-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Feyenoord ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Rotterdam'daki De Kuip Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Feyenoord-Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir?

Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak. S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallardan izlenebilirken, S Sport Plus platformu ise Türksat uydusu ve internet üzerinden takip edilebilecek.

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE'NİN FEYENOORD MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu mücadelesi öncesinde kamp kadrosu netleşti. Kalede İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin ve Dominik Livakovic yer alırken, savunma hattında Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf ve Archie Brown forma bekleyecek.

Orta saha ve hücum bölgesinde ise İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun kadroda yer alan diğer isimler oldu.

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