FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI S Sport Plus şifreli mi, nereden izlenir? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı canlı nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, eski futbolcusu Robin van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord'a konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan rövanş için avantajlı bir skorla dönmeyi hedeflerken, futbolseverler de bu dev mücadelenin yayın detaylarını araştırıyor. Fenerbahçe-Feyenoord maçı S Sport Plus'ta şifreli mi, karşılaşma hangi platformlardan canlı izlenebilir sorularına yanıt aranıyor. İşte canlı yayın bilgisi…
Feyenoord-Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Feyenoord ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Rotterdam'daki De Kuip Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Feyenoord-Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir?
Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak. S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallardan izlenebilirken, S Sport Plus platformu ise Türksat uydusu ve internet üzerinden takip edilebilecek.