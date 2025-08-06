Beşiktaş Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor!

Süper Lig'in yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Beşiktaş, orta saha transferinde anlaşma sağladığı Wilfred Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor.



Serdal Adalı yönetimi, Nijeryalı yıldız için hem kulübü Leicester City ile hem de Ndidi ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve pürüz kalmadı.