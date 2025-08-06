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Beşiktaş Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor!

Beşiktaş, orta saha transferinde anlaşma sağladığı Wilfred Ndidi'yi İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

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Beşiktaş Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor!

Süper Lig'in yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Beşiktaş, orta saha transferinde anlaşma sağladığı Wilfred Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor.

Serdal Adalı yönetimi, Nijeryalı yıldız için hem kulübü Leicester City ile hem de Ndidi ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve pürüz kalmadı.

Wilfred NdidiWilfred Ndidi

BUGÜN İSTANBUL'DA

Siyah-beyazlılar, yeni transferini bugün (6 Ağustos) İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Orta sahasına Benfica'dan Orkun Kökçü'yü getiren Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 20+7 milyon euro'ya ayrılması sonrasında Ndidi'yi takibe almıştı.

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