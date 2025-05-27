Onuachu için geri sayım!

Trabzon, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Paul Onuachu'yu yeniden kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Bordo- Mavililer, İngiliz ekibi Southampton ile yapılan pazarlıklarda önemli aşama kaydetti.

İngiliz kulübü başlangıçta talep ettiği yüksek bonservis bedelinde geri adım atarken, taraflar arasındaki fiyat farkı 2 milyon Euro'ya kadar düştü. Nijeryalı golcü de kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediğini açıkça ifade etti.

Şu an için önerilen rakamlar netlik kazanmazken Fırtına, 32 yaşındaki oyuncunun transferinde oldukça istekli. Onuachu, 2023- 2024 sezonunda Trabzonspor'da 25 resmi maçta 17 gol ve 4 asistle mücadele etti.