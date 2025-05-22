Mikel’den Chelsea’ye Osimhen çağrısı!

Chelsea'nin eski yıldızı John Obi Mikel, Victor Osimhen için İngiliz ekibine bir kez daha transfer çağrısında bulundu.Mikel, "Osimhen'in başka bir forma giyeceği düşüncesi kesinlikle yıkıcı olur. Ben, kulüp ve Victor arasında kurduğumuz bağları düşünürsek, onu bırakmak felaket bir hata olur." ifadelerini kullandı.Osimhen'in Chelsea için mükemmel bir transfer olacağını söyleyen John Obi Mikel, "Oyun tarzına bir bakın, o açlığı, o ateşi... Her hafta gol ve asistlerle oynuyor. Şu anda ihtiyacımız olan tam da bu!" sözlerini sarf etti.Osimhen için sözlerine devam eden Mikel, "Osimhen sadece bir transfer hedefi değil. Victor, bizim takımımızı destekleyerek büyüdü. Didier Drogba onun ödülüydü. Daha önce de söyledim, bu çocuğun kanında mavi var. Kalbi Stamford Bridge'de." dedi.Nijeryalı yıldızın transferinin çok hızlı gerçekleşebileceğini söyleyen Mikel, "Dürüst olmak gerekirse, çok hızlı halledilebilir. Sadece bir telefon ve birkaç gün sürecek evrak işleri. Benim tarafımdan her şey halledildi, şimdi sıra onlarda." açıklamasında bulundu.