Fenerbahçe Senegalli yıldızı gözüne kestirdi! 33 yaşındaki yıldız Sadio Mane ile temas kurulacak

Fenerbahçe seçim havasına girerken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, Eylül ayında yapılacak seçime kadar flaş bir transferi sonuçlandırmak istiyor. Koç'un gündemindeki yıldız ise Al-Nassr forması giyen 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sadio Mane.

17 GOL, 13 ASİST

Suudi Arabistan kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan tecrübeli oyuncu ile önümüzdeki günlerde masaya oturması beklenen yönetimin transferi sonuçlandırarak taraftarının bir nebze olsun gönlünü almayı hedeflediği öğrenildi. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrafor bölgesinde de görev alabilen Mane, bu sezon forma giydiği 45 karşılaşmada 17 gol atarken 13 asist yaptı. Toplamda 30 gole katkı verdi.

111 KEZ MİLLİ OLDU

111 kez Senegal Milli Takım formasını giyen yıldız futbolcu 45 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Liverpool, Bayern Münih, Southampton, Metz ve Salzburg gibi takımların da formasını giyen Mane kariyerinde 583 maça çıktı. 240 gol atarken 119 gol kaydetti. Liverpool kariyerinde 269 maçta görev alan Senegalli yıldız, 120 gol ve 46 asist üretti.