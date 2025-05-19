Dries Mertens’ten emeklilik sorusuna yanıt!

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da futbolcular, elde ettikleri başarıyla ilgili açıklamada bulundu.



Sarı-kırmızılı futbolculardan Dries Mertens, Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Park'ta Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluklarını ilan ettikleri maçın ardından basın mensuplarına konuştu.



Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu , futbola devam edip etmeme konusunda karar vermediğini söyledi.



RAMS Park'ta taraftarların oluşturduğu atmosferi "İnanılmazdı" diyerek tanımlayan 38 yaşındaki futbolcu, "Futbola devam edecek misin?" şeklindeki soruya, "Bilmiyorum." yanıtını verdi.



Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen milli yıldız Yunus Akgün ise üst üste 3, toplamda 25. şampiyonlukla ilgili "Çok mutluyuz. Hedeflerimizi gerçekleştirdik. Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray. Bunu bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.