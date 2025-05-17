Fener’in David çılgınlığı: 40 milyonu gözden çıkardılar! (Takvim Foto Arşivi)



Sezon sonu sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki forvete teklif yapıldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin, David ve menajeri ile temas kurduğu ve oyuncuya yıllık 7 milyon Euro maaş ve 12 milyon Euro imza ücreti teklif ettiği öne sürülüyor. Yapılacak anlaşmanın ise 4 sezon olacağı belirtiliyor. Kanadalı golcünün kendisine gelen birçok tekliften dolayı haziran ayının başına kadar Fenerbahçe'ye yanıt vereceği aktarılıyor.