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Victor Osimhen'den şampiyonluk sözleri! "Gerçekten dayanamıyorum"

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde iki gol atarak Galatasaray'a zaferi getiren isimlerden biri olan Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 22:51 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 22:54
Victor Osimhen’den şampiyonluk sözleri! Gerçekten dayanamıyorum

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Victor Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde attığı iki golün ardından konuştu.

İşte Nijeryalı yıldızın sözleri;

"Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz. Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim. Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım."

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