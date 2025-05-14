Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finalinde kırmızı kart ve iki penaltı bekledi!

Trabzonspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Stefan Savic, Victor Osimhen'e yaptığı müdahale sonrasında rakibini yere düşürdü. Hakem Cihan Aydın sarı kart gösterince Karadağlı oyuncu şiddetli bir şekilde yanına gitti.

Bu anlarda teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere tüm Galatasaraylılar, Aydın'a fiziki müdahale olduğu iddiasıyla kırızı kart bekledi ancak bu karar çıkmadı.

26. dakikada ise yine Osimhen bu kez ceza sahası içerisinde yerde kaldı fakat Aydın beyaz noktayı göstermedi.

İşte o anlar...

YİNE PENALTI BEKLENTİSİ

Galatasaray, 42. dakikada Osimhen ile Batagov arasında yaşanan pozisyon sonrası elle oynama ve penaltı bekledi. VAR'la da görüşen Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi.