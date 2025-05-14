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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finalinde kırmızı kart ve iki penaltı bekledi!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray şampiyon olmak için karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, Stefan Savic'in Victor Osimhen'e yaptığı müdahale ve Cihan Aydın'a gidip gerçekleştirdiği şiddetli itiraz sonrasında kırmızı kart bekledi. Birkaç dakika sonra ise bu kez Batagov ile Osimhen'in pozisyonunda gözler penaltı için Aydın'a çevrildi. İlk yarının sonunda da bu kez elle oynama nedeniyle beyaz nokta için beklenti oluştu. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 21:19 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 21:42
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finalinde kırmızı kart ve iki penaltı bekledi!

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Trabzonspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Stefan Savic, Victor Osimhen'e yaptığı müdahale sonrasında rakibini yere düşürdü. Hakem Cihan Aydın sarı kart gösterince Karadağlı oyuncu şiddetli bir şekilde yanına gitti.

Bu anlarda teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere tüm Galatasaraylılar, Aydın'a fiziki müdahale olduğu iddiasıyla kırızı kart bekledi ancak bu karar çıkmadı.

26. dakikada ise yine Osimhen bu kez ceza sahası içerisinde yerde kaldı fakat Aydın beyaz noktayı göstermedi.

İşte o anlar...

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finalinde kırmızı kart ve penaltı bekledi!

YİNE PENALTI BEKLENTİSİ

Galatasaray, 42. dakikada Osimhen ile Batagov arasında yaşanan pozisyon sonrası elle oynama ve penaltı bekledi. VAR'la da görüşen Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi.

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