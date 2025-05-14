Ertuğrul Doğan'dan final yorumu! "Taraftarımızı mutlu edeceğiz"

Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşılaşacak olan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'a konuştu.

Doğan; "Burada çok güzel karşılandık. Gaziantep, tam bir Anadolu şehri. Sayın Valimize teşekkür ederiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de yaptıklarından dolayı kutlamak lazım, inanılmaz şeyler yapıyor. Geçen yıl İstanbul'da taraftarımıza mahcup olmuştuk. Bu sefer Gaziantep'teyiz, camia olarak kupaya ihtiyacımız var. Bizim açımızdan çok önemli, oyuncularımız bunun farkında. Bugün kupanın sahibi olmamız lazım. Top artık oyuncularımızda, iki büyük takımın finali. Ben oyuncularımıza inanıyorum, bu sezon üzdüğümüz taraftarları bugün mutlu edeceğiz." dedi.