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Anfield Road'da 4 gollü düello! Liverpool - Arsenal: 2-2 | MAÇ SONUCU

Premier Lig’in 36. haftasında şampiyonluğunu önceden ilan eden Liverpool, Anfield Road’da Arsenal’i ağırladı. Büyük heyecana sahne olan mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 21:08 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 21:08
Anfield Road’da 4 gollü düello! Liverpool - Arsenal: 2-2 | MAÇ SONUCU

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Maça etkili başlayan Arne Slot'un öğrencileri, üst üste bulduğu gollerle skoru erkenden lehine çevirdi. 20. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle öne geçen Liverpool, sadece bir dakika sonra Luis Diaz'ın ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu skorla tamamlandı: 2-0.

İkinci yarıya hızlı başlayan Arsenal, 47. dakikada Gabriel Martinelli'nin golüyle umutlandı. 70. dakikada sahneye çıkan Mikel Merino, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golü için yüklense de başka gol olmadı ve dev mücadele beraberlikle noktalandı.

Bu sonuçla Liverpool puanını 83'e yükseltirken, ikinci sıradaki Arsenal ise 68'e ulaştı.

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