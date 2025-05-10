Trabzonspor’un derbi hasreti 553 güne çıktı!

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısındaki son galibiyetini 4 Kasım 2023'te deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek almıştı. Bu tarihi zaferin ardından Karadeniz temsilcisi, söz konusu rakiplerle oynadığı 9 maçta 8 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Böylece "Üç Büyükler" karşısındaki galibiyet hasreti 553 güne ulaştı.
Son 9 maçta alınan sonuçlar:
- Galatasaray 5-1 Trabzonspor
- Beşiktaş 2-0 Trabzonspor
- Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe
- Trabzonspor 1-1 Beşiktaş
- Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe
- Galatasaray 4-3 Trabzonspor
- Beşiktaş 2-1 Trabzonspor
- Fenerbahçe 4-1 Trabzonspor
- Trabzonspor 0-2 Galatasaray