Trabzonspor’un derbi hasreti 553 güne çıktı!

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısındaki son galibiyetini 4 Kasım 2023'te deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek almıştı. Bu tarihi zaferin ardından Karadeniz temsilcisi, söz konusu rakiplerle oynadığı 9 maçta 8 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Böylece "Üç Büyükler" karşısındaki galibiyet hasreti 553 güne ulaştı.

Son 9 maçta alınan sonuçlar: