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SÜPER LİG TAKVİMİ | Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’de heyecan dorukta! Zirve mücadelesi veren Galatasaray ile Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Trabzonspor, sezonun en kritik virajlarından birinde karşı karşıya geliyor. Peki Trabzonspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça ilişkin merak edilenler...

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 10:32 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 10:33
SÜPER LİG TAKVİMİ | Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11’ler...

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Süper Lig'de heyecan dorukta! Zirve mücadelesi veren Galatasaray ile Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Trabzonspor, sezonun en kritik virajlarından birinde karşı karşıya geliyor. İşte maça ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 35. hafta mücadelesi kapsamında Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması 10 Mayıs Cumartesi günü (bu akşam) saat 19.00'da oynanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.

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