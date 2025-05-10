SÜPER LİG TAKVİMİ | Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11’ler...

Süper Lig'de heyecan dorukta! Zirve mücadelesi veren Galatasaray ile Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Trabzonspor, sezonun en kritik virajlarından birinde karşı karşıya geliyor. İşte maça ilişkin detaylar...
Süper Lig'de heyecan dorukta! Zirve mücadelesi veren Galatasaray ile Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Trabzonspor, sezonun en kritik virajlarından birinde karşı karşıya geliyor. İşte maça ilişkin detaylar...
TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig 35. hafta mücadelesi kapsamında Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması 10 Mayıs Cumartesi günü (bu akşam) saat 19.00'da oynanacak.
TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.
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