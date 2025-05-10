Karşılaşmanın 38. dakikasında Nuno da Costa, 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Kasımpaşa, 65. dakikada Hajradinović'in asistinde Nuno da Costa'nın kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı.

Maçın son dakikalarında, 90+1. dakikada Can Keleş'in golüyle Kasımpaşa farkı üçe çıkardı ve karşılaşma 3-0 sona erdi.

Eyüpspor, topa %51 oranında sahip olmasına rağmen, rakip kaleye sadece 7 şut çekebildi ve bunların 2'si isabetli oldu. Kasımpaşa ise 9 şutunun 4'ünde isabet buldu. Pas başarı yüzdesi Eyüpspor'da %80, Kasımpaşa'da ise %85 olarak kaydedildi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 46'ya yükseltti ve ligde 9. sıraya yerleşti. Eyüpspor ise 50 puanda kalarak 6. sıradaki yerini korudu.

Gelecek hafta Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

