De Bruyne teklifi ortaya çıktı!

Bir yandan şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, diğer yandan da yaz aylarında kadrosuna katacağı isimler için düğmeye bastı. Öncelikli bölgelerden biri 10 numara pozisyonu....



DE BRUYNE İLE İLK TEMAS



Dries Mertens'in ayrılacak olmasından dolayı bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında; Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Kevin De Bruyne var. Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki oyuncuyla ilk teması kurdu.



MERTENS'TEN VİDEOLU TANITIM



De Bruyne transferinde İtalyan menajer George Gardi'ye yetkiyi verildi. Gardi de maddi şartları görüşmek için Belçikalı'nın menajeriyle görüşme yaptı.



Bu transfer için Mertens de devreye girdi. 37 yaşındaki oyuncu, vatandaşıyla bir görüşme yaptı ve hem Galatasaray'ı hem de taraftarları anlattı, videoları izletti.



G.SARAY'IN ÖNERDİĞİ SÖZLEŞME ŞARTLARI



Sarı-kırmızılıların De Bruyne'e 3+1 yıllık kontrat önerdiği ortaya çıktı. Başka teklifler de olan Bruyne'ü ikna turları sürüyor.