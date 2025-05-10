Ankaragücü, 45+2. dakikada Dalcio ve 78. dakikada Miraç Şimşek'in attığı gollerle kritik mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı. Ancak 56. dakikada Görkem Cihan'ın kırmızı kart görerek oyundan atılması, mücadeleyi 10 kişi tamamlamalarına neden oldu.

Ligin son haftasında Ankaragücü, Pendikspor ve Manisa FK sezonu 48 puanla tamamladı. Ancak ikili averaj hesaplamaları sonucunda, Manisa FK ve Pendikspor ligde kalmayı başarırken, Ankaragücü küme düşen taraf oldu. Manisa FK, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek avantaj sağladı. Pendikspor ise Bandırmaspor'a 2-1 yenilmesine rağmen avantajlı averajla lige tutundu.

Konuk ekip Amed SK, bu sonuçla birlikte sezonu 57 puanda tamamladı. Ancak bu puan play-off potasına girmelerine yetmedi ve Diyarbakır ekibi sezonu hedefsiz tamamlamış oldu.