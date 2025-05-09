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Fenerbahçe penaltı bekledi! Jose Mourinho'dan şok tepki

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında oynanan Başakşehir – Fenerbahçe mücadelesinde tartışmalı bir pozisyon gündeme oturdu. Karşılaşmanın 55. dakikasında yaşanan pozisyonda Fenerbahçe cephesi penaltı itirazında bulundu. Jose Mourinho, beklenen karar çıkmayınca tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 21:39 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 21:39
Fenerbahçe penaltı bekledi! Jose Mourinho’dan şok tepki

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Anderson Talisca'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top, Başakşehirli defans oyuncusu Opoku'ya çarptı ve Dzeko'nun önüne düştü. Dzeko'nun pozisyonun devamında yaptığı vuruş ise auta gitti. Bu sırada Fenerbahçeli oyuncular, topun Opoku'nun koluna çarptığını belirterek hakeme yoğun şekilde penaltı verilmesini talep etti.

Hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrasında kenara gelerek pozisyonu ekran başında inceledi. Ancak yapılan incelemenin ardından oyunun devam etmesi yönünde karar verdi ve penaltı beklentisi karşılıksız kaldı.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

MOURİNHO'DAN VAR TEPKİSİ!

Fenerbahçe, tartışmalı pozisyondan kısa bir süre sonra 60. dakikada Milan Skriniar'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Bu golün ardından teknik direktör Jose Mourinho, hakeme dönerek ekran işareti yaptı ve VAR'a başvurulması gerektiğini belirten bir tepki gösterdi. Mourinho'nun bu hareketi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.