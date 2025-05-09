Fenerbahçe penaltı bekledi! Jose Mourinho’dan şok tepki

Anderson Talisca'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top, Başakşehirli defans oyuncusu Opoku'ya çarptı ve Dzeko'nun önüne düştü. Dzeko'nun pozisyonun devamında yaptığı vuruş ise auta gitti. Bu sırada Fenerbahçeli oyuncular, topun Opoku'nun koluna çarptığını belirterek hakeme yoğun şekilde penaltı verilmesini talep etti.

Hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrasında kenara gelerek pozisyonu ekran başında inceledi. Ancak yapılan incelemenin ardından oyunun devam etmesi yönünde karar verdi ve penaltı beklentisi karşılıksız kaldı.