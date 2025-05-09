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Cimbom Avrupa finalinde! Tenerife - Galatasaray: 80-90 | MAÇ SONUCU

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde güçlü rakibi La Laguna Tenerife’yi 90-80 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 19:54 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 19:56
Cimbom Avrupa finalinde! Tenerife - Galatasaray: 80-90 | MAÇ SONUCU

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Sarı-kırmızılılar, İspanya temsilcisi karşısında maç boyunca etkili bir oyun sergiledi. Hem hücumda hem savunmada dengeli kalan Galatasaray, 10 sayılık farkla galip gelerek 11 Mayıs Pazar günü oynanacak finalde yer alma hakkı kazandı.

Galatasaray'ın finaldeki rakibi, yine Atina'da oynanacak AEK - Unicaja Malaga karşılaşmasının ardından belli olacak. Aynı salonda oynanacak olan final mücadelesinde sarı-kırmızılı temsilcimiz bir Avrupa kupasını daha kazanma hedefiyle parkeye çıkacak.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. Çeyrek Sonucu: Tenerife 24-20 Galatasaray

Devre Arası: Tenerife 43-40 Galatasaray

3. Çeyrek Sonucu: Tenerife 55-64 Galatasaray

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