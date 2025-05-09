Sarı-kırmızılılar, İspanya temsilcisi karşısında maç boyunca etkili bir oyun sergiledi. Hem hücumda hem savunmada dengeli kalan Galatasaray, 10 sayılık farkla galip gelerek 11 Mayıs Pazar günü oynanacak finalde yer alma hakkı kazandı.

Galatasaray'ın finaldeki rakibi, yine Atina'da oynanacak AEK - Unicaja Malaga karşılaşmasının ardından belli olacak. Aynı salonda oynanacak olan final mücadelesinde sarı-kırmızılı temsilcimiz bir Avrupa kupasını daha kazanma hedefiyle parkeye çıkacak.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. Çeyrek Sonucu: Tenerife 24-20 Galatasaray

Devre Arası: Tenerife 43-40 Galatasaray

3. Çeyrek Sonucu: Tenerife 55-64 Galatasaray