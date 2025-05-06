Beşiktaş’ın yüzünü Portekizliler güldürüyor

Beşiktaş'ın son dönemde kadrosuna kattığı Portekizli futbolcular, siyah-beyazlı forma altında ortaya koydukları performanslarla beğeni topluyor.



Beşiktaş'ın, ligde ilk beş sırada bulunan takımlara karşı elde ettiği başarılı sonuçlarda Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in payı oldukça büyük.



Bu sezon söz konusu müsabakalarda atılan 10 golün 6'sının altına bu iki isim imza attı.



Siyah-beyazlı takımın golcü futbolcusu Rafa Silva, sırasıyla Reeder Samsunspor, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını birer golle kapatarak alınan galibiyetlere önemli katkı yaptı.



Bu sezon kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Gedson Fernandes ise Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ağlarını birer kez sarsarak zorluk düzeyi yüksek maçlarda sorumluluktan kaçmadı.