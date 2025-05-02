Wilfied Zaha Galatasaray’a dönecek mi? Kendisi açıkladı

Fildişili yıldız, oyun tarzı nedeniyle Charlotte formasıyla da eleştirilerin hedefinde kalırken, Instagram hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı.
Fildişili yıldız, oyun tarzı nedeniyle Charlotte formasıyla da eleştirilerin hedefinde kalırken, Instagram hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı.
Bir Galatasaray taraftarının, "Yeniden Galatasaray forması giyecek misin? Seni Şampiyonlar Ligi'nde izlemeyi çok istiyorum." mesajına cevap veren Zaha, şu ifadeleri kullandı:
"Şu an için geleceğe dair bir şey söylemek zor. Galatasaray beni kiralık olarak gönderdi ve bu durumun ne anlama geldiği ortada. Şu an tek amacım sezonumu en iyi şekilde tamamlamak. Galatasaray'a da başarılar diliyorum."
TEPKİLERE SİTEM: "HAZIRLIK MAÇINDA YÜZÜME MEŞALE ATILMIŞTI"
Aynı açıklamada, Zaha neden bu soruya yanıt verdiğini de dile getirdi. Normalde bu tür mesajlara cevap vermediğini belirten yıldız futbolcu, "Sürekli aynı konuyla ilgili mesajlar alıyorum. O yüzden artık bir şeyler söyleme gereği duydum. Ben kulüp tarafından geçici olarak gönderildim. Hatta sezon başında yapılan hazırlık maçlarından birinde, tribünden yüzüme yabancı bir cisim fırlatılmıştı." dedi.
DÖNÜŞ KAPISI KAPALI MI?
Zaha, Galatasaray'a geri dönüş ihtimaliyle ilgili ise oldukça temkinli konuştu:
"Görünen o ki Galatasaray şu anda iyi bir sezon geçiriyor. Ben de bu süreçte kendi performansıma odaklanmayı tercih ediyorum."