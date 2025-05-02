Wilfied Zaha Galatasaray’a dönecek mi? Kendisi açıkladı

Wilfried Zaha (REUTERS)

Bir Galatasaray taraftarının, "Yeniden Galatasaray forması giyecek misin? Seni Şampiyonlar Ligi'nde izlemeyi çok istiyorum." mesajına cevap veren Zaha, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an için geleceğe dair bir şey söylemek zor. Galatasaray beni kiralık olarak gönderdi ve bu durumun ne anlama geldiği ortada. Şu an tek amacım sezonumu en iyi şekilde tamamlamak. Galatasaray'a da başarılar diliyorum."