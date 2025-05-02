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Wilfied Zaha Galatasaray'a dönecek mi? Kendisi açıkladı

Sezon başında Galatasaray’dan Lyon’a kiralanan, ardından devre arasında ABD Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Charlotte FC’ye transfer olan Wilfried Zaha, sosyal medya üzerinden Galatasaray taraftarlarının merakını giderecek açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 18:23 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 18:23
Wilfied Zaha Galatasaray’a dönecek mi? Kendisi açıkladı

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Fildişili yıldız, oyun tarzı nedeniyle Charlotte formasıyla da eleştirilerin hedefinde kalırken, Instagram hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı.

Wilfried Zaha (REUTERS)Wilfried Zaha (REUTERS)

Bir Galatasaray taraftarının, "Yeniden Galatasaray forması giyecek misin? Seni Şampiyonlar Ligi'nde izlemeyi çok istiyorum." mesajına cevap veren Zaha, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an için geleceğe dair bir şey söylemek zor. Galatasaray beni kiralık olarak gönderdi ve bu durumun ne anlama geldiği ortada. Şu an tek amacım sezonumu en iyi şekilde tamamlamak. Galatasaray'a da başarılar diliyorum."

Wilfried Zaha (REUTERS)Wilfried Zaha (REUTERS)

TEPKİLERE SİTEM: "HAZIRLIK MAÇINDA YÜZÜME MEŞALE ATILMIŞTI"
Aynı açıklamada, Zaha neden bu soruya yanıt verdiğini de dile getirdi. Normalde bu tür mesajlara cevap vermediğini belirten yıldız futbolcu, "Sürekli aynı konuyla ilgili mesajlar alıyorum. O yüzden artık bir şeyler söyleme gereği duydum. Ben kulüp tarafından geçici olarak gönderildim. Hatta sezon başında yapılan hazırlık maçlarından birinde, tribünden yüzüme yabancı bir cisim fırlatılmıştı." dedi.

Wilfried Zaha (REUTERS)Wilfried Zaha (REUTERS)

DÖNÜŞ KAPISI KAPALI MI?
Zaha, Galatasaray'a geri dönüş ihtimaliyle ilgili ise oldukça temkinli konuştu:

"Görünen o ki Galatasaray şu anda iyi bir sezon geçiriyor. Ben de bu süreçte kendi performansıma odaklanmayı tercih ediyorum."

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