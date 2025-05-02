Trabzonspor’dan Romulo’ya yakın markaj!

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor, hücum hattını yeniden yapılandırmak istiyor. Paul Onuachu'nun bonservisini almayı veya bu sezon adından sıkça söz ettiren Banza'yı takımda tutmayı planlayan Karadeniz ekibi, bir yandan da alternatif transferler üzerinde çalışıyor.

Bu doğrultuda Göztepe'nin yıldız golcüsü Romulo'nun gündeme alındığı öğrenildi. Trabzonspor'un Romulo için Göztepe ile ilk temasları kurduğu ve transfer sürecinin, Onuachu ve Banza'nın transferindeki gelişmelere göre hız kazanabileceği belirtiliyor.

23 yaşındaki Brezilyalı forvet, bu sezon İzmir ekibiyle çıktığı 29 maçta 15 gol, 10 asiste imza attı.