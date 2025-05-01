TRT SPOR CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Djurgarden-Chelsea maçı şifresiz canlı yayın frekans bilgisi…

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final heyecanı TRT Spor ekranlarında canlı yayın ile Djurgarden-Chelsea maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki Djurgarden-Chelsea maçı saat kaçta? İşte maç hakkında bilgiler…
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final heyecanı TRT Spor ekranlarında canlı yayın ile Djurgarden-Chelsea maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki Djurgarden-Chelsea maçı saat kaçta? İşte maç hakkında bilgiler…
Djurgarden-Chelsea maçı saat kaçta?
Djurgarden-Chelsea maçı, 1 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'da başlayacak.
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TRT SPOR canlı yayın frekans bilgileri
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11.958 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: 5/6
1 MAYIS TRT SPOR MAÇ TAKVİMİ
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