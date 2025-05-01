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TRT SPOR CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Djurgarden-Chelsea maçı şifresiz canlı yayın frekans bilgisi…

TRT Spor canlı yayın frekans bilgilerini, Djurgarden-Chelsea maçını izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi yarı final heyecanı TRT Spor ekranlarında devam ederken Djurgarden-Chelsea mücadelesi, bu akşam şifresiz izlenebilecek. Peki Djurgarden-Chelsea maçı saat kaçta? İşte TRT Spor canlı yayın bilgileri…

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 15:24 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 15:24
TRT SPOR CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Djurgarden-Chelsea maçı şifresiz canlı yayın frekans bilgisi…

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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final heyecanı TRT Spor ekranlarında canlı yayın ile Djurgarden-Chelsea maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki Djurgarden-Chelsea maçı saat kaçta? İşte maç hakkında bilgiler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Djurgarden-Chelsea maçı saat kaçta?

Djurgarden-Chelsea maçı, 1 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'da başlayacak.

DJURGARDEN-CHELSEA MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TRT SPOR canlı yayın frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11.958 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: 5/6

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

1 MAYIS TRT SPOR MAÇ TAKVİMİ

22:00 | Athletic Bilbao - Manchester United
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final
Yayın: TRT 1

22:00 | Tottenham - Bodo Glimt
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final
Yayın: TRT Spor

22:00 | Real Betis - Fiorentina
UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final
Yayın: tabii Spor 1

22:00 | Djurgarden - Chelsea
UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final
Yayın: TRT Spor

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