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Galatasaray yeni kalecisini buldu! Transferde beklenmedik hamle

Galatasaray, sezon sonunda futbolu bırakması beklenen kaptan Muslera’nın yerine uzun vadeli bir çözüm arayışına girdi. Sarı-kırmızılılar, kariyerinin en verimli dönemine yaklaşan, tecrübesi ve fiziksel özellikleriyle öne çıkan bir kaleciyi gündemine aldı. Yönetim, bu transferle kalede yeni bir lider yaratmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 19:13 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 19:13
Galatasaray yeni kalecisini buldu! Transferde beklenmedik hamle

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Yeni sezon için kadro planlamasına hız veren Galatasaray, kaleci transferini öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi. Sarı-kırmızılılar, kariyerinin son dönemine giren kaptan Fernando Muslera'nın yerini doldurmak adına önemli bir ismi gündemine aldı.

Alban Lafont (Takvim Foto Arşiv)Alban Lafont (Takvim Foto Arşiv)

MUSLERA'NIN ARDINDAN KALEYE YENİ BİR LİDER
38 yaşındaki tecrübeli eldiven Muslera'nın sezon sonunda futbolu bırakması beklenirken, Galatasaray yönetimi kalede uzun yıllar görev alabilecek bir isme yönelmiş durumda. Transfer dönemine hızlı giren Cimbom'un, forvet transferi için Victor Osimhen gibi yüksek profilli isimlerle temasını sürdürürken, kaleci pozisyonu için de yoğun bir çalışma yürüttüğü bildiriliyor.

Alban Lafont (Takvim Foto Arşiv)Alban Lafont (Takvim Foto Arşiv)

ALBAN LAFONT GALATASARAY'IN RADARINDA
Fransa basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden biri de Nantes forması giyen Alban Lafont. 26 yaşındaki kaleci, kulübü tarafından kadro dışı bırakılmış durumda ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Alban Lafont (Takvim Foto Arşiv)Alban Lafont (Takvim Foto Arşiv)

1.96 boyundaki Fransız kaleci, ilk olarak Kasım 2024'te yedek kulübesine çekildi. Aralık ayında ise resmen kadro dışı bırakılan Lafont, o tarihten bu yana Nantes B Takımı'nda antrenmanlarına devam ediyor. Bu süreçte yalnızca 3 maçta forma giyebilen genç file bekçisi, bireysel çalışmalarına ağırlık vererek yeni sezona hazırlık yapıyor.

Alban Lafont (Takvim Foto Arşiv)Alban Lafont (Takvim Foto Arşiv)

4 MİLYON EURO DEĞERİNDE
Transfermarkt verilerine göre Alban Lafont'un güncel piyasa değeri 4 milyon Euro civarında. Henüz kariyerinin prime döneminde olan oyuncuya Galatasaray dışında da birçok kulübün ilgi gösterdiği belirtiliyor.

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