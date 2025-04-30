Galatasaray yeni kalecisini buldu! Transferde beklenmedik hamle

Alban Lafont (Takvim Foto Arşiv)
1.96 boyundaki Fransız kaleci, ilk olarak Kasım 2024'te yedek kulübesine çekildi. Aralık ayında ise resmen kadro dışı bırakılan Lafont, o tarihten bu yana Nantes B Takımı'nda antrenmanlarına devam ediyor. Bu süreçte yalnızca 3 maçta forma giyebilen genç file bekçisi, bireysel çalışmalarına ağırlık vererek yeni sezona hazırlık yapıyor.
Alban Lafont (Takvim Foto Arşiv)
4 MİLYON EURO DEĞERİNDE
Transfermarkt verilerine göre Alban Lafont'un güncel piyasa değeri 4 milyon Euro civarında. Henüz kariyerinin prime döneminde olan oyuncuya Galatasaray dışında da birçok kulübün ilgi gösterdiği belirtiliyor.