Galatasaray yeni kalecisini buldu! Transferde beklenmedik hamle

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Yeni sezon için kadro planlamasına hız veren Galatasaray, kaleci transferini öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi. Sarı-kırmızılılar, kariyerinin son dönemine giren kaptan Fernando Muslera'nın yerini doldurmak adına önemli bir ismi gündemine aldı.

Alban Lafont (Takvim Foto Arşiv) MUSLERA'NIN ARDINDAN KALEYE YENİ BİR LİDER

38 yaşındaki tecrübeli eldiven Muslera'nın sezon sonunda futbolu bırakması beklenirken, Galatasaray yönetimi kalede uzun yıllar görev alabilecek bir isme yönelmiş durumda. Transfer dönemine hızlı giren Cimbom'un, forvet transferi için Victor Osimhen gibi yüksek profilli isimlerle temasını sürdürürken, kaleci pozisyonu için de yoğun bir çalışma yürüttüğü bildiriliyor.