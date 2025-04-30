Anadolu Efes - Panathinaikos AKTOR | CANLI

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR ile İstanbul'da kozlarını paylaşıyor.
Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR ile İstanbul'da kozlarını paylaşıyor.
Serinin ilk maçında Panathinaikos, kendi sahasında Anadolu Efes'i 87-83 mağlup etti. İkinci maçta ise Anadolu Efes, deplasmanda 79-76'lık skorla galip gelerek seriyi 1-1'e getirdi.
CANLI SKOR
1. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 23-20 :PANATHINAIKOS AKTOR
2. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 25-27 :PANATHINAIKOS AKTOR
3. ÇEYREK | ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS AKTOR
4. ÇEYREK | ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS AKTOR