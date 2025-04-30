PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Anadolu Efes - Panathinaikos AKTOR | CANLI

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisinin üçüncü maçında karşı karşıya geliyor. Seride 1-1 eşitlik bulunuyor ve bu maç, Final Four yolunda kritik bir öneme sahip.Temsilcimiz kazanarak öne geçmek ve 4. karşılaşmada avantajını kullanıp adını son 4 takım arasına yazdırmak istiyor. Anadolu Efes - Panathinaikos AKTOR maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 20:40 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 21:09
Anadolu Efes - Panathinaikos AKTOR | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR ile İstanbul'da kozlarını paylaşıyor.

Vincent Poirier (AA)Vincent Poirier (AA)

Serinin ilk maçında Panathinaikos, kendi sahasında Anadolu Efes'i 87-83 mağlup etti. İkinci maçta ise Anadolu Efes, deplasmanda 79-76'lık skorla galip gelerek seriyi 1-1'e getirdi.

Cedi Osman (AA)Cedi Osman (AA)

CANLI SKOR

1. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 23-20 :PANATHINAIKOS AKTOR
2. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 25-27 :PANATHINAIKOS AKTOR
3. ÇEYREK | ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS AKTOR
4. ÇEYREK | ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS AKTOR