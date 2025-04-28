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Portekiz Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor!

Benfica'nın AVS karşısında aldığı farklı galibiyete Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Portekiz basını, milli yıldız için övgü dolu sözler kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 10:00 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 10:00
Portekiz Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor!

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Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica, sahasında AVS'yi 6-0 gibi ezici bir skorla mağlup etti. Işık Stadyumu'ndaki mücadelede ev sahibi ekip, Tomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Zeki Amdouni, Kerem Aktürkoğlu, Andrea Belotti ve Nicolas Otamendi'nin golleriyle farka gitti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, hem attığı golle hem de yaptığı asistle geceye damga vuran isimlerden biri oldu.

PORTEKİZ BASININDAN ÖVGÜLER

Benfica'nın farklı galibiyetinin ardından Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, Kerem Aktürkoğlu için övgü dolu ifadeler kullandı.

A Bola'nın değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı:

"Sahanın en iyisi: Kerem Aktürkoğlu. Sihirli anlarıyla tanınan Kerem, Benfica için sadece sürpriz yaratan bir oyuncu değil, aynı zamanda oyun akışını değiştiren önemli bir parça haline geldi. Savunma ve hücum geçişlerinde takım arkadaşlarına sürekli çözümler sunuyor. Hızıyla dikkat çekiyor ve oyunu yönlendirme becerisiyle fark yaratıyor. 4. dakikada attığı ancak iptal edilen golle başladığı maçı, 40. dakikada kaydettiği gol ve Belotti'ye yaptığı asistle tamamladı. Gerçekten unutulmaz bir performans sergiledi."

KEREM: "HER MAÇ AYNI CİDDİYETLE"

Maç sonrasında konuşan Kerem Aktürkoğlu, takım ruhuna vurgu yaptı:

"Mutluyum ama en önemlisi takımımızın galibiyeti. Hedefimiz belli: bir kupa daha kazanmak. Taraftarlarımızın desteğiyle her maça aynı ciddiyetle çıkıp sezonu kupayla tamamlamak istiyoruz." dedi.

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