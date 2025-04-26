İngiltere Premier League'in 34. haftasında Ipswich Town, deplasmanda Newcastle United'a konuk oldu. St. James' Park'ta oynanan mücadelede Newcastle, rakibini 3-0 mağlup etti.

Bu yenilgiyle 21 puanda kalan Ipswich Town, sezonun bitimine dört hafta kala Championship'e düşmesi kesinleşen üçüncü takım oldu. 62 puana yükselen Newcastle United ise Manchester City'yi geçerek ligde 3. sıraya yerleşti.

Ipswich Town, Southampton ve Leicester City'nin ardından küme düşen son ekip olurken, üç takım da geçen sezon Premier League'e yükselmişti. Ayrıca Premier League tarihinde ilk kez, bitime dört hafta kala ligden düşen takımlar netleşmiş oldu.