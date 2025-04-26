Galatasaray'dan çılgın proje! 400 milyon dolarlık dev gelir
Galatasaray Kulübü'nün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı. Özbek, mali tablo ve kulübün geleceğine yönelik projeler hakkında kapsamlı bilgiler verirken, şampiyonlukla ilgili yaptığı vurgular da büyük ilgi çekti.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 16:53Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 16:53
Galatasaray Kulübü'nün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantıya, Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kulüp genel kurul üyeleri de katıldı.
Divan başkanlığına Eşref Alaçayır'ın seçilmesinin ardından oturum resmen açıldı.
Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özbek'in şampiyonlukla ilgili verdiği mesajlar büyük dikkat çekti.
Galatasaray'ın yeni projesi (GS TV)
İşte Özbek'in sözleri;
"Süper Lig'de son 2 sezonu rekorları altüst edip şampiyon tamamlayan futbol takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz, Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Tüm camia olarak bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluğun çok önemli bir adım olduğunun farkındayız. Hedefimize ulaşmak için son ana kadar konsantrasyonumuzu bozmayacağız. Zaten Galatasaraylıların çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar ve söz verdiğimiz 5. yıldız da gelsin."
"RİVA'DAN ELDE EDECEĞİMİZ HASILAT 400 MİLYON DOLAR"
"Riva Konut Projesi'nin yüzde 50'si imar edildi, yapıldı, satıldı ve yaşam orada devam ediyor. Riva Konut Projesi'nin 1. fazının Galatasaray'a faydası yaklaşık 170 milyon dolar oldu. İkinci etap için Emlak Konut'la yaptığımız yeni sözleşmeye göre inşaatın yapılmasının sorumluluğu Emlak Konut'ta ve pazarlamasından da sorumlu. Bu nedenle Emlak Konut'a yüzde 5 pay verilecek. Bu anlaşmaya göre Riva'dan beklenen tahmini hasılat 17.8 milyar TL. Emlak Konut'a verilecek yüzde 5 pay ve tahmin edilen inşaat masrafı çıkarıldığı zaman kulübümüzün beklenen net geliri bugünün parası ile yaklaşık 9 milyar TL olacak. Riva'dan bizim elde edeceğimiz toplam hasılat 400 milyon dolar seviyesine geldi"
Galatasaray'ın yeni projesi (GS TV)
1.3 MİLYAR TL'LİK FON
"186 tane yaklaşık rezidans şeklinde konut yaptık. 5-6 tane ticari bölüm vardı. Bunların büyük kısmını sattık. Şu anda satacağımız 56 tane konut var, 5 tane ticari alan var. Bugüne kadar satışlardan 1.3 milyar TL seviyesinde fon kaynaklandırdık. Bu paranın zerresine dokunmadan Florya'da bize ait olmayan Emlak Konut'un sahibi olduğu 42 dönümlük arsanın satın almasını yaptık. Son derece başarılı bir operasyon. Galatasaray'a getirisi, son derece yüksek olmuştur."
"Bugünkü değerleri itibarıyla hesabı yaptığımız zaman, Emlak Konut'un tecrübesi ve bugünkü gayrımenkullerin durumu itibarıyla yapılan değerlendirmedir, konutların satıını yaptığımız zaman elde edeceğimiz hasılat 17.8 milyar TL. Buranın yapılması için ne harcanacak, yaklaşık 890 milyon TL'lik kısmı Emlak Konut'a ödenecek pazarlama masrafları için, yaklaşık tahmini inşaat maliyeti 7.892 milyar TL'dir. Bunlar son derece sarih."
"Kemerburgaz'da inşa ettiğimiz tesisin Galatasaray'a yüz yıllar boyu hizmet edeceğini düşünüyorum. Florya 50 sene evvel yapıldı. 50 senede futbol ekonomisi ve dünya futbolunun nereye geldiğine bakarsak bu tesise ihtiyacımız olduğunu görülür. 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesislerin iki nizami futbol sahasının inşaatı tamamlandı. Futbol A takımımız artık çalışmalarını yeni tesisimizde gerçekleştirmektedi. Sezon başındaki kamplarımızı da burada yapmayı planlıyoruz."
"Kemerburgaz'daki birinci faz için 1 milyar TL harcama yaptık. Yaklaşık 700 milyon TL'si Galatasaray Spor Kulübü'nün kendi bünyesinden ödenmiştir. 300 milyon TL, sponsorlarımızdan kaynaklanan destekle sağlanmıştır."
"Stadyumumuzda revizyon çalışmaları yapıyoruz. Stadın içindeki led panoların mali getirisi çok büyük. Üst kısımlarda iki kat daha led panolar koymak suretiyle reklam verilebilir alanı 1743 metrekareye çıkarıyoruz. Senede yaklaşık 3.5 milyon euro katkı veren bu ledler, yaklaşık 10 milyon euro katkı verecek."
Galatasaray'ın yeni projesi (GS TV)
BANKALAR BİRLİĞİ
"Sermaye artışından 1.7 milyar TL, yatırımcılarımızdan kaynak oluşturduk. Bu kaynağın 1.5 milyar TL'sini Bankalar Birliği konsorsiyumundaki borcumuzu, 1 milyar 300 milyon TL seviyesine indirdik. Yaklaşık 35 milyon Dolar çerçevesinde artık Bankalar Birliği'ne ödemememiz gereken borcumuz var. 35 milyon Dolar çerçevesinde geçmiş faaliyetlerden kaynaklı borçlarımız var. İlk 2022'de yetki talep ettiğimizde, aldığımız yetki içinde bu faaliyetlerin ödenmesi için gereken para 100 milyon Dolar çerçevesindeydi. Bugün hem Bankalar Birliği ödemesi hem geçmiş borçlarımız için ödenmesi gereken para 70 milyon Dolar seviyesine inmiştir."
"A Takım için faaliyetler, 30 dönümü kapsıyor. 100 dönüm daha devreye almamız gereken arsa var. 4.500 metrekare kapalı alanı olan, altyapı ve kadın takımına hizmet edecek binanın projesi bitti, ruhsat başvurusunda bulunduk. Ruhsatı alır almaz faaliyetlere başlayacağız. 6-8 ay çerçevesinde bu tesisi de bitirmeyi planlıyoruz."
"Basit ama üzerinde durmamız gereken, Galatasaray Spor Kulübü ve iştirakleri çerçevesinde bilinmesi gereken bir husus var. Yürüttüğümüz sportif faaliyetler çerçevesinde devamlılık söz konusu. Değerli sporcularımız ve çalışanlarımıza taahhütlerimiz önümüdeki yıllara da sirayet ediyor. Sportif AŞ'nin 2029 yılına kadar nakdi yükümlülükleri, yaklaşık 317 milyon euro, 15.8 milyar TL."
"Biz 2023/24 sezonunda 295 milyon euro gelir kaydetmişiz. 2024/25'te 272 milyon euro gelir kaydetmişiz. Önümüzdeki 5 sezon boyunca, sportif başarımızla artarak devam edecek."
İbrahim Hatipoğlu (GS TV)
VOLEYBOL HEDEFLERİNİ AÇIKLADI
Dursun Özbek'in ardından kürsüye çıkan İbrahim Hatipoğlu, branş branş hedeflerini açıkladı. Galatasaray'ın 2025-26 voleybol bütçesi ve hedeflerinden bahseden Hatipoğlu hedeflerinin Avrupa olduğunun altını çizdi.
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