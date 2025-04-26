Galatasaray’dan çılgın proje! 400 milyon dolarlık dev gelir

"Riva Konut Projesi'nin yüzde 50'si imar edildi, yapıldı, satıldı ve yaşam orada devam ediyor. Riva Konut Projesi'nin 1. fazının Galatasaray'a faydası yaklaşık 170 milyon dolar oldu. İkinci etap için Emlak Konut'la yaptığımız yeni sözleşmeye göre inşaatın yapılmasının sorumluluğu Emlak Konut'ta ve pazarlamasından da sorumlu. Bu nedenle Emlak Konut'a yüzde 5 pay verilecek. Bu anlaşmaya göre Riva'dan beklenen tahmini hasılat 17.8 milyar TL. Emlak Konut'a verilecek yüzde 5 pay ve tahmin edilen inşaat masrafı çıkarıldığı zaman kulübümüzün beklenen net geliri bugünün parası ile yaklaşık 9 milyar TL olacak. Riva'dan bizim elde edeceğimiz toplam hasılat 400 milyon dolar seviyesine geldi"

"Süper Lig'de son 2 sezonu rekorları altüst edip şampiyon tamamlayan futbol takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz, Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Tüm camia olarak bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluğun çok önemli bir adım olduğunun farkındayız. Hedefimize ulaşmak için son ana kadar konsantrasyonumuzu bozmayacağız. Zaten Galatasaray lıların çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar ve söz verdiğimiz 5. yıldız da gelsin."

Galatasaray'ın yeni projesi (GS TV)

1.3 MİLYAR TL'LİK FON

"186 tane yaklaşık rezidans şeklinde konut yaptık. 5-6 tane ticari bölüm vardı. Bunların büyük kısmını sattık. Şu anda satacağımız 56 tane konut var, 5 tane ticari alan var. Bugüne kadar satışlardan 1.3 milyar TL seviyesinde fon kaynaklandırdık. Bu paranın zerresine dokunmadan Florya'da bize ait olmayan Emlak Konut'un sahibi olduğu 42 dönümlük arsanın satın almasını yaptık. Son derece başarılı bir operasyon. Galatasaray'a getirisi, son derece yüksek olmuştur."

"Bugünkü değerleri itibarıyla hesabı yaptığımız zaman, Emlak Konut'un tecrübesi ve bugünkü gayrımenkullerin durumu itibarıyla yapılan değerlendirmedir, konutların satıını yaptığımız zaman elde edeceğimiz hasılat 17.8 milyar TL. Buranın yapılması için ne harcanacak, yaklaşık 890 milyon TL'lik kısmı Emlak Konut'a ödenecek pazarlama masrafları için, yaklaşık tahmini inşaat maliyeti 7.892 milyar TL'dir. Bunlar son derece sarih."

"Kemerburgaz'da inşa ettiğimiz tesisin Galatasaray'a yüz yıllar boyu hizmet edeceğini düşünüyorum. Florya 50 sene evvel yapıldı. 50 senede futbol ekonomisi ve dünya futbolunun nereye geldiğine bakarsak bu tesise ihtiyacımız olduğunu görülür. 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesislerin iki nizami futbol sahasının inşaatı tamamlandı. Futbol A takımımız artık çalışmalarını yeni tesisimizde gerçekleştirmektedi. Sezon başındaki kamplarımızı da burada yapmayı planlıyoruz."

"Kemerburgaz'daki birinci faz için 1 milyar TL harcama yaptık. Yaklaşık 700 milyon TL'si Galatasaray Spor Kulübü'nün kendi bünyesinden ödenmiştir. 300 milyon TL, sponsorlarımızdan kaynaklanan destekle sağlanmıştır."

"Stadyumumuzda revizyon çalışmaları yapıyoruz. Stadın içindeki led panoların mali getirisi çok büyük. Üst kısımlarda iki kat daha led panolar koymak suretiyle reklam verilebilir alanı 1743 metrekareye çıkarıyoruz. Senede yaklaşık 3.5 milyon euro katkı veren bu ledler, yaklaşık 10 milyon euro katkı verecek."